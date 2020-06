Calificación de partidos y movimientos políticos, en suspenso

LEA TAMBIÉN

Con más interrogantes que certezas. Así llegan hoy, 11 de junio del 2020, los partidos y movimientos a la instalación del primer Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas, de cara a las elecciones del 2021.

Ese espacio, que se desarrollará de forma telemática, servirá para despejar las dudas de las tiendas políticas habilitadas, cuando restan apenas ocho meses para los comicios.



Uno de los puntos que se abordarán en esta instancia es analizar la forma de sufragio. Hay dos propuestas: votación telemática o presencial, pero segmentada en varios días.



También se prevé discutir los planteamientos para estructurar las reglamentaciones de las organizaciones políticas para conformar alianzas electorales. Asimismo, se debatirán las normas de las elecciones primarias en las que se designarán candidatos.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, reconoció ayer, 10 de junio, que existen diversas preocupaciones que van más allá de los puntos que se tratarán oficialmente en la agenda del Consejo Consultivo.



Por ejemplo, aceptó que el proceso de revisión de firmas para las nuevas organizaciones que buscan personería sigue suspendido. Afirmó que la pandemia imposibilitó que los funcionarios del CNE revisaran las rúbricas, pues ese proceso se debe realizar de forma presencial y no telemática.



“Aún en Quito no hemos vuelto a realizar el trabajo de forma presencial, por lo que nos vemos en la imposibilidad de verificar esas firmas”, dijo.



Por ahora, no hay una resolución oficial respecto del pedido de extensión del periodo de inscripción para las 13 organizaciones que están en esa fase.



Según el calendario electoral aprobado por el CNE, el 19 de junio se cerrará el r­egistro de partidos y movimientos que podrán participar en las elecciones del 7 de febrero del 2021.



Las 13 organizaciones en ­proceso de calificación presentaron, en conjunto, un millón de firmas para su revisión. No obstante, apenas se han aprobado 31 040.



El Movimiento Movilización Cristalino Democrático (Mocrid) necesita

192 250 rúbricas. Sin embargo, se han presentado solo 1 000, explicó el ente electoral.



Marcel Jiménez, presidente de ese grupo, reconoció que se les hizo imposible continuar con la recolección de rúbricas desde marzo pasado. Él confía en que se extienda el plazo para completar el proceso.



Además, el Consejo Consultivo se instalará en medio del trámite de cancelación de 13 movimientos. Algunos de ellos son Adelante Ecuatoriano Adelante, de Álvaro Noboa; META de Alfonso Harb; Movimiento Salud y Trabajo, cuyo líder es Luis Serrano; y, el Movimiento Vive, de la provincia de Pichincha.



Harb recordó que en diciembre del 2019 ya hubo una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que devolvió la vida jurídica a 47 partidos y movimientos que habían sido eliminados por el CNE.



Atamaint apuntó que a esas organizaciones se les dio el derecho a la defensa antes de la cancelación. “Tres organizaciones hicieron un pedido de aclaración, es parte del proceso”, aseguró. La noche de ayer, el Pleno del CNE tenía previsto resolver el tema.



El líder de META rechazó el proceso de cancelación, amparado en la resolución que devolvió la vida jurídica a Ruptura, movimiento en el que militan algunos ministros de Gobierno. Harb cita ese precedente, pues dice que la organización fue eliminada por haber participado solo en una de dos elecciones. Argumentó que no existe normativa para eliminar a un movimiento por no participar en un proceso electoral.



Carlos Granda, concejal de Quito y miembro de Vive, afirmó que están preparando las pruebas para refutar el proceso de cancelación. El edil cree que no se efectuó el cálculo correcto sobre el porcentaje de votos válidos que lograron en el último proceso electoral.



La Presidenta del CNE recordó que los movimientos tienen derecho a presentar reclamos e interponer recursos ante el TCE. Sobre la posibilidad de modificar los plazos del calendario, dijo que se “deben cumplir las fechas” porque así lo establece el Código de la Democracia.



Ayer, 10 de junio, la titular del CNE rechazó las acusaciones de un supuesto “pago de favores” en beneficio del asambleísta Daniel Mendoza, por la inscripción del movimiento Amigo. El legislador, de las filas del movimiento Mejor, también es señalado por presuntos vínculos con el grupo Amigo.



Atamaint aseguró que Mendoza no pertenece a ese movimiento y desestimó que se hubiera inscrito a esa tienda a cambio de respaldo para “salvarla”del pedido de juicio político en su contra, que finalmente se archivó en la Asamblea.



Cronograma

​

Junio 2020



El 19 de junio se prevé la publicación del registro electoral, entrega del padrón electoral depurado a organizaciones políticas y cierre de inscripción de organizaciones en el Registro Permanente.



Agosto 2020



Entre el 9 y el 23 de agosto se realizarán las elecciones primarias para designar a los candidatos. Además, el 18 de agosto se prevé aprobar el cierre oficial del padrón electoral para los comicios.



Septiembre 2020



El jueves 17 de este mes se realizará la convocatoria oficial a elecciones. A partir del viernes 18, se iniciará la inscripción de candidaturas en las delegaciones provinciales del Consejo Electoral.



Diciembre 2020



Según el calendario aprobado por el CNE, el 31 de diciembre se iniciará oficialmente la campaña electoral. Por ahora no se define el presupuesto que se destinará a estas actividades.