La calificación de dos binomios genera debate para inscripción

La posibilidad de inscribir a dos binomios presidenciales en Ecuador está en debate, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el registro oficial de todas las precandidaturas, de cara a las elecciones del 2021.

Por un lado, hay juristas que han cuestionado que se permita el registro de la fórmula presidencial de Unión por la Esperanza (Unes). Sostienen el hecho de que Rafael Correa -condenado a ocho años por cohecho- no aceptó su nominación a la Vicepresidencia, y que por ello no cabe un reemplazo; también cuestionan a Pachakutik, pues su aspirante a la segunda magistratura no fue elegida ­en las primarias.



Los vocales del CNE son cautos en el momento de opinar sobre el tema. Dicen que no quieren prevaricar, ya que ellos decidirán. La presidenta Diana Atamaint afirmó ayer, 22 de septiembre del 2020, que este tema recibirá un análisis “técnico y jurídico”, una vez que cada organización presente su inscripción.



“Todos esos temas tendremos que revisarlos apegados a la Ley y la Constitución y no solamente ese caso (Unes), hay casos parecidos que tendrán que ser analizados. Prefiero no opinar, ni siquiera emitir mi opinión personal, porque es una decisión de Pleno y no quiero adelantar criterios”.



Así, Unes insistirá este viernes 25 de septiembre del 2020 en la inscripción de la fórmula Andrés Arauz y Rafael Correa, según Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático. Afirmó que de ser rechazada la postulación del exmandatario, por tener una sentencia ejecutoriada por cohecho, podrán reemplazarlo por Carlos Rabascall, en las siguientes 48 horas.



Ese escenario es rechazado por juristas como Rafael Oyarte e Ismael Quintana, quienes sostienen que no puede haber reemplazo porque Correa nunca aceptó oficialmente su nominación, en Quito.



El CNE, de su parte, recordó que el artículo 345 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia establece que de producirse el fallecimiento de uno de sus candidatos o candidatas o se encuentran en situación de inhabilidad física grave y permanente, mental o legal comprobada, el Órgano Electoral Central correspondiente reemplazará los candidatos de conformidad con los procedimientos reglados en su normativa interna.



También, en el artículo 11.1 se establece que, en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilidad física o mental de un precandidato, validada por el órgano electoral central, los cambios de candidaturas se realizarán conforme los procedimientos establecidos en sus estatutos o regímenes orgánicos, manteniendo el principio de paridad de género.



Según Menoscal, esos articulados los amparan. El CNE también aclaró el lunes 21 de septiembre que si un candidato incumple alguno de los requisitos tiene dos días de plazo para reemplazarlo. “En caso de que las nuevas candidatas o candidatos tengan inhabilidad comprobada, se rechazará la lista completa sin posibilidad de volverla a presentar”, advirtió.



Para Medardo Oleas, experto en temas electorales, en el caso del correísmo y Pachakutik se omitieron varios requisitos básicos en la primera fase, lo cual los inhabilita. Explicó que las dos organizaciones no presentaron sus reemplazos dentro del plazo de los procesos de democracia interna, por lo que no podrían avanzar a la fase de inscripciones.



“No pudo consolidarse el nombramiento del partido; tampoco hubo reemplazo, pues pasó el plazo de aceptación e hicieron nominaciones por fuera del plazo de las primarias, no se cumplió la primera fase, no están habilitados para una inscripción”.

En Pachakutik se rechaza esa posibilidad. El movimiento indígena eligió a Virna Cedeño como compañera de fórmula de Yaku Pérez. La científica fue anunciada el 30 de agosto, siete días después de concluido el plazo de primarias, tras la renuncia de Larissa Marangoni, quien declinó su postulación inicial en esa organización.



Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, acotó que en el caso de Unes se abren tres potenciales escenarios. El primero es que “puede existir la posibilidad” de que el binomio Arauz-Rabascall quede descalificado una vez que Correa no aceptó su precandidatura de forma personalísima, pero puede apelar ante el TCE.



El segundo escenario posible, explicó Aguinaga, es que el CNE califique la candidatura, pero que otra organización política la impugne.



Y la tercera posibilidad puede ser que se califique y ningún grupo político impugne el binomio, con lo que ya quedaría en firme y participaría en las elecciones.