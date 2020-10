La calificación del binomio de Unes está en suspenso

LEA TAMBIÉN

El binomio de la coalición Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz-Carlos Rabascall, está suspenso, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptara la apelación solicitada por Fuerza Compromiso Social, parte de esta alianza, que pide que se revise una resolución que lo eliminó del registro electoral.

Así lo dio a conocer el consejero Electoral José Cabrera, hoy, miércoles 7 de octubre del 2020. Fuerza Compromiso Social es uno de los movimientos que fueron observados por la Contraloría General de Estado, por irregularidades en su inscripción como partido. Hay un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) que pide que sea eliminado.



De esta forma, hasta que el TCE no resuelva el estatus de Fuerza Compromiso Social, el Pleno del CNE no podrá tratar la inscripción del binomio Arauz-Rabascall.



La semana pasada, el Pleno del CNE decidió permitir que Unes reemplazara el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa, por el de Arauz-Rabascall, ya que Correa tiene una condena en firme de ocho años de prisión por cohecho, en el caso Sobornos.



Esa fue una decisión que tomó la mayoría del CNE conformada por Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero. Los consejeros de minoría, Enrique PIta y Luis Verdesoto, votaron en contra.



Por otra parte, el TCE aceptó a trámite un recurso subjetivo solicitado por el movimiento provincial Ahora, en contra de la resolución que dio 48 horas de plazo para que Unes subsane los requisitos de inscripción.



El 1 de octubre pasado el CNE negó la inscripción de la candidatura a la Presidencia de Andrés Arauz, porque la copia de cédula ingresada para su calificación no era la suya. También se recomendó reemplazar a Rafael Correa, por tener una sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho y no aceptar presencialmente su precandidatura.

Una vez que el TCE resuelva los dos recursos, el CNE podrá retomar el trámite de calificación del binomio.