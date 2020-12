A 60 días de las elecciones del 2021, el TCE aún tiene 32 causas pendientes

Faltan apenas 60 días para las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 y las alarmas se empiezan a encender en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que aún no se cierra la lista definitiva de candidatos para las diferentes dignidades.

Además, aún quedan procesos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Desde que se inició el periodo electoral, el TCE ha recibido 137 causas relacionadas a los comicios. De ellas, 32 están pendientes por resolver.



A lo largo del calendario de las elecciones generales del 2021 los jueces del TCE emitieron sentencias que dejaron sin piso varias resoluciones del CNE. La madrugada de este miércoles 9 de diciembre del 2020, por ejemplo, se hizo público el fallo que dio luz verde a la sexta participación del empresario Álvaro Noboa en unas elecciones presidenciales. Este pronunciamiento supone una modificación importante en el calendario electoral, pues el CNE preveía iniciar la impresión de papeletas a partir del 15 de diciembre, señaló Diana Atamaint, titular del organismo.



La sentencia otorgó al movimiento Justicia Social un nuevo plazo para que se inicie la inscripción de todas las candidaturas a las dignidades en disputa. El fallo del Tribunal obliga al CNE a tramitar la inscripción del binomio Álvaro Noboa y Gino Cornejo, cuya nominación serán refrendada en una nueva convención del movimiento.



Enrique Pita, vicepresidente del CNE, señaló este miércoles en una entrevista radial que “en ningún momento se restringió la inscripción de dicha candidatura” y aseveró que el movimiento no lo hizo en los plazos establecidos. “En este momento estamos trabajando a marcha forzada, tenemos atrasos significativos que debemos corregir. Con el acompañamiento de organismos y técnicos internacionales seguimos avanzando de cara a las elecciones”, comentó.



La semana anterior, el TCE también falló a favor de una apelación planteada por el expresidente Abdalá Bucaram, disponiendo que el CNE califique a la lista de asambleístas nacionales de Fuerza Ecuador (FE), encabezada por el exmandatario. El CNE, en dos ocasiones, no admitió la calificación, con el argumento de que Bucaram no aceptó presencialmente su precandidatura, como lo dispone el reglamento de Democracia Interna.



El Tribunal aceptó la apelación de Bucaram y en la sentencia se menciona que FE realizó sus primarias de forma presencial, frente a un delegado del CNE que se negó a firmar el acta. El TCE también señaló que la aceptación personalísima es aplicable “para los casos en que se hubiera optado por realizar procesos de democracia interna en forma virtual”.



La noche del martes 8 de diciembre, los consejeros electorales José Cabrera y Estehela Acero señalaron que las sentencias del TCE generan jurisprudencia y son de obligatorio cumplimiento. Atamaint reconoció que existe el riesgo de que se complique el calendario electoral, ya que no solo se requiere imprimir las papeletas, sino también armar los paquetes electorales y enviarlos al exterior.



Según el calendario, el último plazo para que el CNE remita los diseños de las papeletas al Instituto Geográfico Militar, expira el 7 de enero del 2021. Sin embargo, la campaña se iniciará el 31 de diciembre de este año.



Atamaint reiteró que no es posible cambiar la fecha de las elecciones y dijo que están enfocados en llegar a los comicios generales del domingo 7 de febrero del 2021, para respetar la voluntad ciudadana.