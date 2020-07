En Calderón y en el Centro Histórico hay menos movimiento que el habitual

LEA TAMBIÉN

En Calderón, una de las parroquias de alto riesgo en Quito, la mañana del sábado 18 de julio del 2020, el movimiento fue menor que en otras zonas conflictivas como Cotocollao. No obstante, la calle donde más comercio se presentó fue en la 9 de Agosto. Productos de todo tipo, desde alimentos hasta artículos de limpieza, se ofrecían en las aceras, en coches y en vehículos.

En esa arteria de la parroquia del norte no se evidenció control, al menos hasta antes de las 12:00.



En Carapungo, en la av. Padre Luis Vacari, el movimiento fue escaso y en la mañana no hubo aglomeraciones. En el parque y plaza del sector, al costado de la avenida, no más de tres familias salieron con niños a jugar. Además, dos personas optaron por salir con sus mascotas.



Donde sí se pudo ver mayor comercio fue en la calle Río Cayambe y en la Galo Plaza, como venta de mascarillas, frutas y verduras, así como locales que ofertaban los alimentos para llevar.



En el Centro Histórico, en cambio, en sectores como El Tejar el movimiento en la mañana no fue tan intenso como semanas anteriores. Sin embargo, la constante no varía: comercio ambulante, en calles como la Chile, Venezuela y Rocafuerte.

Fuentes de la Secretaría Metropolitana Seguridad y Gobernabilidad informaron que se desplegarían operativos esta noche. Lo propio indicaron desde la Intendencia de Policía de Pichincha, con énfasis en el sur de Quito y el Centro Histórico.