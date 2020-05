En Calderón y Carapungo la gente sigue irrespetando el confinamiento

LEA TAMBIÉN

Calderón es la parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito con mayor número de casos de covid-19. Según el último informe del Municipio, 126 contagios se han reportado allí desde mediados de marzo hasta el lunes 18 de mayo del 2020. Le siguen Conocoto, Tumbaco y Amaguaña con 100, 48 y 40 respectivamente.

Ante esa realidad, la primera medida que adoptó la Alcaldía fue cerrar el mercado principal de Calderón con el objetivo de impedir la propagación del coronavirus. También se realizan operativos de control permanentes a los comerciantes informales y locales. Personal del Cuerpo de Bomberos ha desinfectado las calles del sector de forma permanente.



Sin embargo, la gente continúa rompiendo el confinamiento. La mañana de este martes 19 de mayo del 2020, cientos de personas salieron a caminar desde muy temprano. Al mismo tiempo, los comerciantes informales de frutas, verduras y toda clase de alimentos trabajaron en los espacios públicos sin restricción.



En un recorrido realizado durante la mañana, este Diario observó a más de 10 vendedores autónomos que caminaban por las calles 9 de Agosto, Duchicela y el eje transversal Carapungo. En algunos locales, los clientes no respetaban los dos metros de distancia en las puertas de los locales comerciales.



También circulaban vehículos cuyas placas no corresponden al día de circulación (3 y 4). Algunos se parqueaban en las inmediaciones del mercado en la calle 9 de Agosto. Un grupo de policías patrullaba la zona.



El vecino Patricio Moya se quejó que el irrespeto a las restricciones se presenta todos los días. Recordó que en la vía a Marianitas hay grupos de personas que consumen alcohol y ninguna autoridad les llama la atención o sanciona. En su conjunto habitacional hay un morador que sale todos los días a la tienda y nunca usa protección. “Pido al Municipio que se refuercen los operativos de control al uso de mascarillas, hay mucho irrespeto”.



Angélica Gordillo pide a las autoridades que se realice intervenciones en las tiendas de abarrotes que comercializan licor a cualquier hora. Le preocupa el acelerado incremento de casos ya que la gente no es precavida al momento de salir de casa.



El GAD de Calderón informó que se han entregado 4 000 kits alimenticios a gente de escasos recursos. Invitó a los dirigentes barriales para que remitan sus solicitudes y se llegue a más gente con las ayudas.



Asimismo, cuadrillas de fumigación han recorrido varios sectores y centros educativos.