Calculadora para manejar sus gastos en diciembre

En diciembre las familias cuentan con liquidez extra producto de ahorros o bonos, pero también elevan sus gastos

Por un lado, están las fiestas familiares y los compromisos con amigos o compañeros del trabajo. Por otro lado, es un mes que puede hacerle sentir más generoso, consigo mismo o con otros.



Antes de empezar un gasto desenfrenado, el experto en finanzas personales, Jorge Cadena, recomienda tener en cuenta dos cosas importantes.



La primera es ubicarse en la realidad, ya que la pandemia aún no ha terminado. Si bien se espera avanzar con la vacunación contra el virus, eso no significa la crisis terminará mañana o que no debemos cuidar la economía familiar.

La segunda es priorizar el ahorro y al pago de deudas anteriores en el presupuesto de diciembre cuando se reciba el décimo o los bonos extras.



Si un hogar tiene un alto endeudamiento, debería destinar una buena parte de esos ingresos adicionales, hasta el 70% según el caso, para cubrir esas obligaciones.



El pago de estos rubros permitirá a los hogares arrancar con holgura financiera enero.



Una vez identificado el saldo con el que se cuenta, puede decir cuánto ahorrar y cuánto gastar en actividades extras que surgen en este mes como fiestas familiares, con amigos y compañeros, compra de regalos, etc. Cadena recomienda destinar hasta 20% a un fondo de emergencia.



Una tarea fundamental es hacer un presupuesto solo de diciembre y separar los gastos por tipo.



A continuación, le presentamos una calculadora que le permitirá planificar mejor sus cuentas familiares:

Calculadora Digitales Calcule bien sus gastos para Navidad y Fin de Año Esta herramienta le permitirá registrar información sobre sus ingresos y gastos, con el fin de que conozca cuál es su capacidad para cubrir los gastos navideños y de Fin de Año. 1. Registre sus Ingresos Salario Diciembre Décimo Cuarto Otros Ingresos (arriendos, comisiones, etc) Ahorro disponible Su ingreso total es $ {{ totalIncome }} 2. Registre sus Gastos Vivienda (arriendo, crédito hipotecario, alícuota) Educación (pensiones) Salud (seguro médico, citas médicas, medicina) Alimentación (compras en supermercado, tienda, salidas, etc) Servicios (luz, agua, internet, teléfono, cable, streaming) Entretenimiento (viajes, cine, teatro, suscripciones) Gimnasio Deudas (tarjetas, créditos de consumo, hipotecarios) Otros Su gasto total es $ {{totalOutcome}} Usted cuenta con un saldo de USD Su saldo se encuentra en estado negativo {{ differenceVal }} para gastar en Navidad y Fin de Año







Elizabeth Arellano, ejecutiva del Programa de Educación Financiera 'Aprende' de Produbanco, además realiza las siguientes sugerencias para esta época:



1) Analizar precios y lugares de compra:



La idea es identificar las opciones con mayores beneficios: que generen ahorro, sean amigables con el ambiente y sean de producción nacional.



2) Preferir comercios que permitan devolución:



Esta es una opción válida para los regalos, ya que muchas veces es necesario realizar cambios de tallas, colores, diseños, entre otros. Para ello es importante guardar la factura o comprobante de pago.



3) Evitar el uso de tarjeta para la compra de alimentos:



Lo más recomendable es pagar en efectivo este tipo de productos, ya que son bienes de consumo inmediato.



4) Preferir las decoraciones de materiales sostenibles o reciclar de años anteriores:



La decoración ayuda a profundizar el ambiente navideño en casa, pero no es necesario renovarla cada año. Se puede reciclar y usar la imaginación para crear una atmósfera ideal.



5) Preferir compras en línea:

La pandemia cambió la normalidad a la que estábamos acostumbrados y por ende las compras también. Es aconsejable evitar lugares concurridos y mejor hacer las compras en línea para evitar el efectivo.