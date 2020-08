CAL suspendió pago de sueldo a Eliseo Azuero y principalizó a su alterna

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) suspendió hoy, lunes 3 de agosto del 2020, el pago de la remuneración mensual al asambleísta independiente Eliseo Azuero y principalizó a su alterna, Yovana Guevara.

La medida se aplicará mientras se resuelve la situación judicial de Azuero, quien es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, precisó Rina Campain, vocal de este organismo.



El CAL todavía no decide sobre un pedido de la asambleísta Amapola Naranjo, del correísmo, para que se inicie un proceso de destitución contra Azuero por supuesto reparto de cargos y fondos públicos.



El paradero del asambleísta de Sucumbíos se desconoce, después de que el 17 de julio pasado el juez nacional, Marco Rodríguez, ordenara prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de delincuencia organizada.



A través de una carta dirigida al CAL, Azuero se declaró perseguido político por su rol de fiscalizador en el Parlamento y aseguró que en 2018 él denunció a Rodríguez por haber sido designado supuestamente de manera irregular.



Sin precisar dónde se encuentra, el legislador aseguró en el oficio que no comparece ante la justicia por prescripción de los médicos y debido a los riesgos de contagiarse del covid-19 en las cárceles, cuando tiene enfermedades como arritmia cardiaca crónica y asma. “No estoy evitando la cárcel, estoy evitando la muerte”, afirmó.



Azuero puntualizó que en su contra lo que existe es “una grabación adulterada que contiene un diálogo forjado que nunca existió" con el exlegislador Daniel Mendoza, sobre supuestos repartos.