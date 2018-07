CAL no calificó pedido de juicio político a exministro de Finanzas

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso a la solicitud de juicio político planteada contra Carlos de la Torre, exministro de Finanzas del actual Gobierno.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres, quien integra el CAL, señaló que no hubo mayoría para dar paso a este pedido. A pesar de que él y Patricio Donoso, del movimiento Creo, votaron a favor.



Los argumentos de quienes no estuvieron de acuerdo para que el juicio pase a la Comisión de Fiscalización se concentraron sobre el hecho de que el uso de fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto, en otros asuntos no era ilegal.



Con 53 firmas, el bloque de CREO, a través de Tanlly Vera y Rina Campain, oficializó el 8 de febrero el pedido de juicio por incumplimiento de funciones.



Vera, entonces, dijo que la causa principal del juicio es el hecho de que el ministro de Finanzas tomara USD 300 millones del Fondo de la Ley de Solidaridad, cuando en las provincias de Manabí y Esmeraldas todavía las personas afectadas por el terremoto de abril del 2016 viven en carpas y entre el lodo.



La mañana de este jueves 26 de julio del 2018, el CAL también trató la insistencia a juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, quien es actual legislador por la Revolución Ciudadana. Sin embargo, según Torres, el pedido es extemporáneo ya que un juicio político solo se puede seguir hasta un año después de que un funcionario, en este caso un ministro, deje el cargo. Algo que sucedió en el 2016.

Por otra parte, el CAL aprobó que la comisión ocasional que trata el caso del asesinato al general Jorge Gabela, no se acoja al receso legislativo que empezará este 15 de agosto y se extenderá durante 15 días.