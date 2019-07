CAL califica tercer pedido de juicio político contra el cura Tuárez

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), José Carlos Tuárez, enfrenta un tercer pedido de juicio político en su contra. Este miércoles, 24 de julio del 2019, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó, por unanimidad, un tercer proceso para interpelar a Tuárez.

En la solicitud de juicio político, presentada por el legislador Raúl Tello, también se incluyó al consejero Walter Gómez, quien es señalado por presunto proselitismo político e incumplimiento de funciones.



En este tercer proceso, Tuárez es cuestionado por incumplimiento de funciones, ya que no entregó información sobre presuntas irregularidades en la calificación de su candidatura, cuando fue citado por la Comisión de Participación de la Asamblea.



Días atrás, el CAL calificó otros dos pedidos de juicio político contra autoridades del Cpccs. El primero, solicitado por el legislador Fabricio Villamar con 57 firmas de respaldo, apunta solo a Tuárez por cuatro causales. Entre ellas, incurrir en una prohibición de la Ley del Cpccs, que no permite que representantes de cultos religiosos se desempeñen como consejeros.



El segundo pedido de juicio político lo oficializó la llamada coalición legislativa, contra cuatro consejeros del Cpccs: José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio. El proceso se inició, tras la intención de conformar una comisión que revise la designación de los nueve jueces de la Corte Constitucional, efectuada por el Consejo Transitorio que lideró Julio César Trujillo.



Posteriormente, los cuatro consejeros dieron marcha atrás y dejaron sin efecto la propuesta de conformar la comisión para revisar lo actuado por el Cpccs Transitorio. Este miércoles, la jueza María de las Mercedes Cuastumal decidió no conceder las medidas cautelares solicitadas por Tuárez, para frenar el juicio político en su contra. La audiencia se efectuó en Ibarra.