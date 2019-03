Cajas negras de avión accidentado en Etiopía serán analizadas en el extranjero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Etiopía enviará al extranjero para su análisis las dos cajas negras del avión de Ethiopian Airlines que se estrelló el pasado domingo 10 de marzo cerca de Adís Abeba y causó la muerte de 157 personas, confirmó este miércoles 13 de marzo del 2019 un portavoz de la aerolínea.

"Dado que nosotros no tenemos las capacidades técnicas y la experiencia en la materia, las cajas negras se mandarán al extranjero para su análisis", añadió el responsable de relaciones públicas de la aerolínea, Biniyam Demsie.



De momento, no se ha decidido ni cuándo ni a qué país se llevarán esos aparatos que registran la actividad de los instrumentos del avión y las conversaciones de los tripulantes, indicó el portavoz.



Las cajas negras pueden ser cruciales para aclarar la causa del accidente del Boeing 737 Max 8 que el pasado domingo se estrelló pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Bole de Adís Abeba, con rumbo a Nairobi.



A los seis minutos de vuelo, el pilotó reportó "dificultades" y solicitó regresar al aeropuerto etíope, petición que le fue concedida, pero el avión se estrelló a unos 42 kilómetros al sudeste de Adís Abeba, causando la muerte de todos sus ocupantes.



Los 157 fallecidos pertenecían a 35 nacionalidades, sobre todo de Kenia, Etiopía y Canadá, además de 22 miembros de varias agencias de las Naciones Unidas y dos españoles.



La tragedia provocó que numerosos países en todo el mundo prohibieran esta semana en su espacio aéreo el uso del Boeing 737 Max 8, debido a las dudas que han surgido sobre su seguridad.



El accidente ocurrió después de que, en octubre de 2018, otro Boeing 737 Max 8 de la compañía Lion Air se estrellara en Indonesia a los 12 minutos de despegar, según una de las cajas negras por fallos en el sistema automático, causando 189 muertos.



Ethiopian Airlines es la mayor aerolínea de África, con numerosos vuelos no solo a destinos internacionales sino también dentro del propio continente, y con una muy buena reputación de seguridad aérea.



El último accidente registrado de esta compañía sucedió el 25 de enero de 2010, cuando un Boeing 737-800 cayó en el mar Mediterráneo, poco después de haber iniciado su viaje desde Beirut a Adís Abeba, y provocó la muerte de 90 personas.