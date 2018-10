La caja de banano se pagará en USD 6,30 en el 2019 al productor ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

El precio oficial de la caja de banano para el 2019 será de USD 6,30. Eso equivale a un aumento de 10 centavos más, respecto al que está vigente en este 2018.

El ministro de Agricultura, Xavier Lazo, firmó el acuerdo ministerial 135, el viernes 26 de octubre del 2018.



En el documento de cuatro artículos se fija el precio de sustentación que el exportador deberá pagar al productor. Y también los precios mínimos referenciales FOB que deberán declararse para la exportación, para los distintos tipos de banano y otras musáceas.



Los USD 6,30 son para el tipo de caja de 41,5-43 libras, que corresponde a la caja 22XU, equivalente a USD 0,1518 por libra.



En tanto, el valor FOB referencial que deberá declarar el exportador es de USD 8,1353.



Los nuevos precios deberán regir entre enero y diciembre del 2019. Y en la disposición general del acuerdo se establece que los productores que se sientan perjudicados podrán presentar denuncias al Ministerio de Agricultura (MAG). Los precios los fijó el ministro, luego de que no hubo acuerdo en la Mesa de Negociación de Banano entre productores y exportadores, el 12 de octubre pasado.



El sector exportador había pedido mantener los USD 6,20 para que el banano ecuatoriano no perdiera competitividad en el exterior. Mientras, los productos propusieron USD 7,05, por los altos costos de producción.



Eduardo Ledesma, director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), señaló que el gremio esperaba que se mantuviera el precio actual. Esto, en vista de las condiciones externas que enfrenta la fruta ecuatoriana. Actualmente hay una presión de la cadena de supermercados de Alemania, Aldi, para que se baje el precio de la caja de exportación.



“Eso nos lleva a una problemática, pero no nos queda más que seguir adelante y manejar el escenario actual, que es hacer un frente interno y externo, y si es necesario pelear ante la OMC”, dijo Ledesma. El dirigente pidió conformar un bloque regional con otros productores, durante el XV Foro Internacional del Banano que se realizó en Guayaquil esta semana.



“No estoy de acuerdo con la subida, el ministro es nuestro socio y amigo y aceptaremos porque es una disposición del Ministerio”. Lazo es un productor y exportador bananero.



Ledesma dijo: “Yo de ministro hubiera dejado el precio en 6,20 y si las condiciones mejoraban en los mercados, lo hubiera podido incrementar en el segundo o tercer mes del 2019”.



Entre enero y agosto del 2018 Ecuador exportó USD 2 129 millones y tiene entre sus principales mercados a la Unión Europea y Rusia.



Richard Salazar, administrador de la Asociación de Comercialización de Banano (Acorbanec), rechazó la medida. Mencionó que el Ministerio no había tomado en cuenta las recomendaciones de Pro Ecuador, de mantener el precio vigente de USD 6,20. La entidad emitió unestudio en octubre del 2018, basado en la información de las oficinas comerciales en el exterior.



“Lastimosamente han tomado una decisión política, en lugar de una medida técnica”.



Según Salazar, el gremio enviará una carta al MAG con la postura de rechazo. “Responsabilizamos al ministro por las consecuencias negativas que sufran las exportaciones”. Explicó que Rusia, Turquía y Argentina son mercados con problemas económicos y eso se puede reflejarse en un impacto en las compras. “Con esos 10 centavos más se pierde competitividad”.