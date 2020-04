100 cadáveres al día se recogen en Guayaquil, según Fuerza de Tarea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El supuesto anuncio de un toque de queda de 24 horas, entre viernes y domingo, aumentó el drama en Guayaquil. La crisis sanitaria a causa de la pandemia del covid-19 ha desbordado la demanda en los cementerios, hospitales, funerarias y el traslado de fallecidos.

Este jueves 2 de abril del 2020, desde las primeras horas, en los medios locales y a través de redes sociales se difundieron imágenes de largas filas de personas. Estaban en los exteriores de centros de abastos y supermercados, porque esperaban comprar los víveres para los tres días.



En la víspera, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, dijo que en la reunión del COE Nacional expuso la necesidad de extender el toque de queda en la provincia. “Nace de recorrer las calles. Es posible que el COE se pronuncie en este sentido el día de mañana”, dijo al canal Ecuavisa. Añadió que lo propuso para Guayas, pero las autoridades analizaban si se aplicaría a escala nacional.



A las 10:30, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en su cuenta de Twitter que no se había acogido la propuesta del toque de queda total “en ninguna zona este fin de semana”. Pedía a la población calma y quedarse en casa.

Mientras estos anuncios se hacían, en Guayaquil, maquinaria pesada del Gobierno aplanaba los terrenos en donde se sepultará a los fallecidos por covid-19 y por otras enfermedades. El camposanto empezará a recibir a los fallecidos el próximo lunes. Así lo indicó Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea que gestiona la sepultura de los cuerpos. Hasta ayer, ese organismo mantenía retrasos en los procesos de levantamiento de cadáveres en domicilios.



Según el funcionario, solo este jueves en Guayaquil debían retirar 100 cuerpos. A pesar que se desconoce la totalidad de fallecidos que han sido retirados desde el 23 de marzo, desde ese día, se originaron las demoras. Las autoridades han indicado que cada día han levantado entre 30 y 150 cuerpos.

De allí que las familias de los fallecidos han optado por embalar con tela o plástico los restos de sus seres queridos. Unos conviven con ellos y otros los han colocado en las calles.



Tampoco hay datos oficiales del número de fallecidos y causas de muertes durante la crisis sanitaria. En el 2018, Guayaquil registró 1 212 663 personas fallecidas, con un promedio de 35 por día, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El drama en torno a los muertos en los domicilios ha causado conmoción en diferentes sectores de la ciudad. Este jueves, el presidente Lenín Moreno se solidarizó con las familias de los fallecidos y pidió que no se minimice la gravedad de esta crisis y que se transparente la información.



“Sabemos que tanto (en) el número de contagiados, como fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos”. A este mensaje añadió que, según las estimaciones de expertos médicos, en Guayas las muertes podrían alcanzar entre 2 500 y 3 500 víctimas por el coronavirus.

En Guayaquil, las familias siguen esperando por el levantamiento de los cuerpos en el exterior de un hospital. Foto: AFP



“Con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y ya cientos de vidas segadas por este virus, aunque algunos casos se reporten todavía únicamente como sospecha”, según Moreno.

Esas estadísticas podrían convertirse en realidad durante los meses de abril, mayo y parte de junio. Así lo informó Wated este jueves en una entrevista con Teleradio. El funcionario dijo que en promedio en Guayas podría haber cada día unas 100 muertes por covid-19 o por sospechas, sin dar mayores detalles ni aclarar en qué cantones de la provincia.



En el informe de Situación Nacional por covid-19 no se refleja el número de fallecidos en Guayaquil. Solo de Guayas, hasta ayer a las 10:00 había 82 muertes, de las 120 a escala nacional. En cambio, los casos positivos en Guayaquil eran 1 520 de los 3 163 en el país.



El Municipio de Guayaquil recién este jueves en la tarde reclamó “la facultad” para realizar el levantamiento de cuerpos que permanecen en las casas, esperando ser retirados”. Eso señaló la alcaldesa Cynthia Viteri. Antes, durante una rueda de prensa a través de redes sociales, ratificó que no tienen la competencia para este proceso. Pero mostró su preocupación por los dramas que se multiplican, con cuerpos en las calles, domicilios y exteriores de hospitales públicos.



“La ley no nos permite ir a las casas a levantar, se debe seguir un protocolo con la Policía Nacional, con Criminalística”, dijo Viteri. Pese a eso, contó que el concejal Andrés Guschmer colabora con los organismos encargados, para informar sobre las denuncias de este tema, que llegan hasta su despacho.



El Cabildo ha colaborado con la ubicación de contenedores refrigerados para almacenar los cadáveres. Uno se colocó en el hospital de Monte Sinaí y otros tres se ubicarán donde disponga el Ministerio de Salud Pública (MSP).



“El escenario es dantesco, con los cadáveres en las calles, ver gente que cae en los hospitales, que muere en sus casas, pero solo la Policía y Criminalística pueden ir a levantar un cadáver, la morgue está colapsada y para eso ayudarán los contenedores”, dijo Viteri.



Por otro lado, Viteri dijo que durante la emergencia podría haber desabastecimiento en los mercados de la ciudad. “Antes llegaban cinco camiones de víveres al mercado mayorista, ahora solo llegan dos”, dijo.



Los servicios exequiales siguen desbordados en Guayaquil. La Junta de Beneficencia informó que la excesiva demanda sobrepasó su capacidad para realizar cremaciones, a pesar de que la institución extendió la operación de sus dos hornos las 24 horas.



Algo similar sucedió en Parque de la Paz. Este camposanto mantiene una flota de 20 vehículos para el traslado de los cuerpos y lamentó las demoras en los procesos.