Investigan si cadáver hallado en Colombia es de joven peruano lanzado de un puente

Las autoridades colombianas hallaron en el departamento del Cauca (suroeste) un cadáver e investigan si es el de un joven peruano que fue empujado por dos hombres de un puente, un caso que ha causado estupor en ambos países porque en las redes sociales fue publicado un video en el que se muestra cómo lo lanzan al vacío.

La Policía colombiana detalló que a las 12:45 (17:45 GMT) del sábado 20 de febrero fue hallado un cuerpo sin vida, que al parecer es del joven Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, en una zona boscosa del kilómetro 123 de la vía Panamericana, la más importante del suroeste del país.



"El hallazgo se produjo bajo un puente vehicular en el tramo que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño, más exactamente en el corregimiento (pueblo) Mojarras, del Municipio de Mercaderes", agregó la institución.



Cuando el cuerpo fue rescatado, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses empezaron a realizar "los actos urgentes y la necropsia para lograr la plena identificación de esta persona".



"Como podría tratarse del joven Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, quien apareció recientemente en un video que circuló a través de las redes sociales, la Policía Nacional ya realiza las coordinaciones respectivas con autoridades peruanas, no solo para aclarar si se trata de la misma persona, sino para identificar a los responsables de su muerte", detalló la Institución.



El alcalde de Mercaderes, Fernando Díaz, aseguró que los familiares del joven está viajando desde la ciudad peruana de Huánuco a Popayán, la capital del Cauca, donde está el cadáver y se practicarán pruebas de ADN para confirmar si es o no Silvano Oblitas Cántaro Tolentino.



Desaparecido desde hace 11 días



El joven está desaparecido desde el pasado 10 de febrero, según las autoridades colombianas.



Su hermana Amelia contó a El Comercio de Perú que el joven viajó con dos extranjeros el 25 de enero a Medellín, capital del departamento colombiano de Antioquia (noroeste), para comprar ropa y luego venderla por un precio mayor en su país.



"Mi hermano era un joven alegre y humilde, no tiene ningún antecedente. Él nos apoyaba económicamente. Desde pequeño tenía creencias religiosas y toda su familia lo va a recordar como un joven bien alegre y respetuoso. Pedimos que se haga justicia", aseguró la mujer.



Sin embargo Cántaro fue estafado y le pidió el 10 de febrero a sus familiares que le enviaran dinero para poder volver a su casa.



Luego perdieron la comunicación y solo a volvieron a saber de él cuatro días después cuando empezó a circular el video en las redes sociales.



"Pedimos el apoyo de las autoridades para poder ubicar el cuerpo de mi hermano. Aquí es donde él nació y aquí debería estar. Nos duele, porque está en el exterior y no podemos hacer nada", expresó la hermana a El Comercio.