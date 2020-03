Cacerolazo en Bogotá por manejo de pandemia en Colombia

LEA TAMBIÉN

Bogotá protestó con cacerolas este miércoles 18 de marzo de 2020 en rechazo al manejo que el gobierno de Iván Duque le está dando a la pandemia del nuevo coronavirus en Colombia, donde hay 102 personas contagiadas y ningún fallecido.

Hacia las 20:00, la gente hizo sonar sus cacerolas desde las ventanas, siguiendo las recomendaciones de no salir, para evitar la propagación del virus.



El cacerolazo fue convocado por redes sociales bajo consignas como “te hablamos de coronavirus”, “cierren el aeropuerto (de Bogotá)” o “Duque no protege a los ciudadanos”.



Un periodista de la AFP pudo constatar que la protesta se prolongó por cerca de media hora en el centro de la ciudad.



Colombia, que reportó el primer contagio el 6 de marzo, cerró sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas, y ordenó la cuarentena para los colombianos y extranjeros residentes que lleguen por vía aérea.



La alcaldía de Bogotá anunció que los siete millones de habitantes de la capital deberán entrar en confinamiento a partir de este viernes y hasta el lunes próximo, como parte de un simulacro obligatorio de una probable cuarentena.



Otras ciudades y municipios también decretaron toques de queda, aunque no existe una orden de confinamiento nacional.



El ministerio del Interior ordenó este miércoles coordinar las medidas de orden público locales con el presidente.



Al respecto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió en Twitter: “Este no es momento de competencias y vanidades infantiles sino de cuidarnos”.