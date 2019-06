Cabildeo para captar gremios de los GAD

LEA TAMBIÉN

El cabildeo por captar las presidencias de los gremios de los gobiernos locales empezó. Aunque las convocatorias para la designación de la nueva directiva para el período 2019-2021 están atrasadas, las organizaciones políticas ya barajan las primeras cartas.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) no han podido realizar sus elecciones nacionales porque no se completó la entrega de credenciales a autoridades de Los Ríos y Manabí.



Pero hay tres corrientes que buscan liderar el proceso: Partido Social Cristiano (PSC), Creo y las izquierdas encabezadas por Pachakutik.

Solamente el Congope registra al menos seis aspiraciones. Rafael Dávila, prefecto de Loja y presidente subrogante del ente, advierte que esperará a que se resuelvan los temas inconclusos para convocar la elección del nuevo Directorio.



Aunque no citó nombres, afirmó que siempre en el organismo se buscará lanzar una candidatura de consensos, por encima de ideologías políticas.

Una de las candidaturas será impulsada por Pachakutik con el prefecto azuayo Yaku Pérez. Así lo aseguró el prefecto de Morona Santiago, Raúl Antuni. Para ello -dijo- que tienen los votos de las cinco prefecturas que posee este movimiento político y que buscan el respaldo de los prefectos del Austro.



Según Antuni, Yaku Pérez es su candidato, porque ha defendido las fuentes de agua y preservación ambiental del país y porque plantea la austeridad en la Prefectura y quieren que eso se replique en el resto de los gobiernos provinciales.

También el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, busca apoyo y trata de llegar a un acuerdo con los de Loja, Carchi, Imbabura y Bolívar, para ir en un consenso en una sola lista con representaciones internas, aunque no especificó si iría con Pachakutik.



El 11 de junio se cumplirá una reu­nión del Congope, en Quito, y serán convocados todos los prefectos. La idea es llegar a un acuerdo. “Vamos a sentarnos a conversar, para tener una lista única para las elecciones”, dijo Guamán.



Mientras, en la Costa, Creo y el PSC arman sus estrategias. César Monge, director nacional de la lista 21, confirmó que “el tema se está conversando” con los alcaldes y prefectos propios y de otras tiendas, a las que no se les ha cerrado las puertas. No adelantó nombres.



Sin embargo, hace una aclaración: “Lo que sí puedo adelantar es que no hemos conversado con las autoridades del correísmo, tampoco hemos hablado con la lista 6, eso no significa que no se pueda sostener un diálogo (…) hemos conversado con gente de Pachakutik, con Democracia Sí, con gente de AP, con gente de UP, ha habido diálogos”.



A nivel de AME, Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, busca captar la presidencia con el apoyo de Democracia Sí. Explicó que recibió esta nominación con el apoyo de varios alcaldes electos del país.

La AME tampoco tiene fecha para la convocatoria a elección. Rossana Cevallos, actual alcaldesa del cantón San Vicente y presidenta subrogante del gremio, comentó que hasta ahora hay tres candidaturas.



El viernes pasado, AME Guayas designó al socialcristiano alcalde de Durán, Dalton Narváez, como su titular.



El presidente nacional de la lista 6, Pascual del Cioppo, refirió que su agrupación debería presidir los organismos porque “es un derecho ganado en las urnas”. Recordó que en las elecciones pasadas, el PSC fue la primera fuerza política.



Añadió que ahora la prioridad es el Congope y que el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, “está coordinando el tema”. No adelantó nombres.

En cuanto al Conagopare, presidido por Bolívar Armijos, en las últimas semanas se eligieron a los representantes provinciales del organismo.



El jueves último, Yilda Rivera, de la Junta Parroquial de Tarifa, fue elegida presidenta de la entidad en Guayas. También se nombraron a las autoridades de Cotopaxi, Azuay, Imbabura y Zamora Chinchipe.