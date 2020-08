Intenso cabildeo en el cierre de primarias para las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

El cabildeo y las negociaciones se intensifican en las 13 organizaciones políticas nacionales que entre hoy y mañana realizarán sus elecciones primarias para definir a sus postulantes presidenciales de cara a las elecciones 2021. Con ello se cierra el plazo para los procesos de democracia interna.

Este sábado 21 de agosto de 2020, tienen previsto ejecutar sus eventos Alianza País (AP), Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK), Concertación, Suma, Avanza, Partido Socialista, Centro Democrático (CD) y Juntos Podemos.



Mañana, domingo 22, en cambio, lo harán Fuerza Ecuador, Ruptura, Libertad es Pueblo y el Partido Social Cristiano (PSC).



En varias agrupaciones han existido intensas conversaciones para concretar los cuadros que presentarán en las primarias. Paúl Carrasco, principal de Juntos Podemos, afirmó que, a pesar de tener en contra un proceso de revisión por supuestas irregularidades, participarán con candidatos propios, no obstante, continuarán el cabildeo para concretar una alianza electoral.



“Vamos a plantear que, además de elegir las candidaturas, se autorice a la presidencia nacional del movimiento desarrollar una propuesta de alianza”, aseguró Carrasco.



El oficialista AP llega a su jornada entre críticas del legislador José Serrano a la gestión del presidente Lenín Moreno, quien a su vez es la cabeza de la agrupación política. El asambleísta afirmó que no será candidato a la Presidencia y que hay figuras como Ximena Peña o Marco Troya para asumir esa responsabilidad.



Serrano agregó que el oficialismo vive un tiempo crítico y difícil porque “evidentemente hay un desgaste por la vinculación directa con el Gobierno y con el presidente Moreno”. Y que tratarán de recuperar la estructura ideológica con la que nació la agrupación.



La ID presentará a los candidatos a las distintas dignidades. Verónica Carrillo, secretaria de Juventudes del partido, no descartó que se plantee a Inty Gronneberg para la primera magistratura.



Pachakutik, en cambio, tendrá su primaria entre las 10:00 y 17:00 de hoy. En el movimiento indígena se prevé confirmar a Yaku Pérez como su carta presidencial. El prefecto azuayo contó a este Diario que en el proceso se buscará la unidad. Sobre su compañera de fórmula, indicó que podría ser una mujer de Guayaquil o de Manabí. “Vamos a romper el regionalismo”.



Concertación ratificará a César Montúfar como su presidenciable; SUMA hará su evento en Montecristi, Manabí. Su binomio estaría conformado por el legislador Guillermo Celi y la quiteña Verónica Sevilla; Avanza, de su parte, insistirá en Isidro Romero. La primaria la llevará a cabo en Riobamba.



El Partido Socialista Ecuatoriano hará a las 17:00 de hoy una sesión de su Consejo Nacional. Marcela Arellano, secretaria de la organización, afirmó que a nivel presidencial se insistirá en ir a una alianza.



El correísmo participará de forma telemática con Centro Democrático (CD) para elegir a uno de los dos binomios planteados: Andrés Arauz-Rafael Correa o Andrés Arauz-Carlos Rabascall.



Enrique Menoscall, director nacional de CD, indicó que hoy se definirá si el expresidente optará por la segunda magistratura o por un cupo a la Asamblea en representación de los migrantes en Europa, Asia y Oceanía.



Mientras tanto, mañana el socialcristianismo anunciará su carta oficial. Este Diario conoció que ayer hubo reuniones de la directiva nacional con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Se define entre Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle y César Rohón para la Presidencia. Antes, se tejía la posibilidad de auspiciar a Otto Sonneholzner, pero este anunció que desistió de la idea.



Libertad es Pueblo buscará una nueva figura o una alianza una vez que Fernando Balda declinó su precandidatura y correrá por una curul legislativa. “Las mediciones nos ponen como los más opcionados para la Asamblea Nacional”.



Fuerza Ecuador y Ruptura decidirán por sus mejores cuadros, aunque no han adelantado nombres de quiénes serán los más idóneos.



En tanto, otras organizaciones que ya efectuaron sus procesos continúan en su programa de fortalecimiento. Uno de ellos es Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), partido que ayer recibió un fallo a favor por parte del Tribunal Contencioso Electoral y frenó un proceso de cancelación.



Sylka Sánchez, dirigente de la lista 7, confirmó que tras esa decisión participarán con candidatos propios para todas las dignidades, con Álvaro Noboa a la cabeza. Agregó que para definir el precandidato vicepresidencial se analiza una terna. No adelantó nombres.



Gustavo Larrea se convirtió ayer en el primer aspirante a la Presidencia de la República en aceptar presencialmente su precandidatura en la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de Quito. Larrea firmó el acta de proclamación, acatando las medidas de bioseguridad por el covid-19. Explicó que hoy se definirá el perfil de quien lo acompañará en la papeleta.



Los precandidatos tienen que aceptar la postulación de forma personal en el CNE, como lo hizo ayer Larrrea . Luego, entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre podrán inscribir sus postulaciones y el ente electoral los calificará.