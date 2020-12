Chofer que insultó y escupió a usuaria fue separado de la plataforma Cabify

En esta semana se viralizó un video en el que un conductor de la plataforma Cabify escupe e insulta a una usuaria que solicitó sus servicios en Quito. En la grabación, que dura 39 segundos, se observa lo que ambos discuten.

Él le dice que los agentes de la AMT le multan por brindar servicio de transporte público a través de aplicaciones móviles. Ella le contesta que en la ciudad hay la emergencia sanitaria del covid-19 y no puede sentarse en el puesto del copiloto. Además le advierte al conductor que ni siquiera se pone la mascarilla de forma adecuada.



Eso enoja al chofer y le pide que salga del carro. Cuando ella cierra la puerta, el hombre la insulta con palabras soeces. Segundos después, mientras la mujer graba con la cámara de su celular la placa posterior del automotor, él acelera en reversa. “¡Me vas a pisar!”, le reclama la joven en voz alta.



Ella sigue filmando al chofer y este continúa insultándola. El hombre se saca el cinturón de seguridad, pone freno de mano y hace un ademán de que va a bajarse del vehículo para enfrentarla. En ese instante ella le dice: “¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar?”.



Él le contesta: “¿Qué me vas a hacer”. A lo que ella manifiesta: “yo te voy a denunciar”.



El hombre baja el vidrio del lado del copiloto, saca la cabeza por la ventana, escupe a la mujer y la insulta. Ella responde con una patada en la puerta y el carro se aleja a alta velocidad.



Ese incidente causó indignación en las redes sociales en donde cientos de personas se solidarizaron con la chica. Otros usuarios indicaron que, al tomar un taxi que no es amarillo, el pasajero siempre debe ir en el lugar del copiloto.



“Si tomas un taxi de color, debes saber que hay sentarse en el asiento delantero, caso contrario pidan un taxi “legal” y siéntate donde sea. No estoy justificando a ese patán, pero también depende del pasajero”, escribió en su cuenta de twitter Panda_LIDER.



De su parte, Cabify emitió un comunicado hoy, miércoles 16 de diciembre del 2020, en el que indica que el chofer fue suspendido definitivamente de la compañía. Además señala lo siguiente:



"En cuanto recibimos el reporte del incidente, de acuerdo a nuestros procesos internos, nuestra área de atención al cliente contactó a la usuaria pasajera para pedirle las disculpas del caso y comunicarle los protocolos que se aplican en este tipo de situaciones".



"Como parte de nuestro proceso interno, el socio conductor ha sido suspendido de manera definitiva y no podrá volver a brindar servicios a través de la plataforma de Cabify. Rechazamos rotundamente este tipo de comportamientos".



"Cabify se ha puesto a disposición de la usuaria pasajera para iniciar las acciones legales que considere pertinentes y entregar toda la información registrada en nuestro sistema a las autoridades para que se tomen las medidas correspondientes".



Cabify rechaza ese tipo de hechos. “Este lamentablemente acontecimiento es aislado y no representa la calidad del servicio que brindamos. Nos preocupamos día a día por brindar mayor seguridad y confianza a nuestros usuarios, y dedicamos muchos medios y esfuerzos destinados a dar una formación adecuada a los socios conductores. Ante esto, estamos tomando las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir”.



En su comunicado, la compañía adjunta una captura de los agradecimientos que la mujer ofreció a Cabify y a la gente que se solidarizó con ella. Indicó que el individuo fue bloqueado de la plataforma y lo despidieron.

Ella dijo que presentará una denuncia en la Fiscalía y las autoridades de tránsito para asegurarse que ese tipo de personas no pongan en riesgo la seguridad de la gente.