Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga,  busca alianzas al solo contar con 3 de 9 concejales

Byron Cárdenas, alcalde electo de Latacunga, no alcanzó una mayoría en el Concejo cantonal. El burgomaestre contará con tres ediles que llegaron auspiciados por Latacunga Alianza del Triunfo.

El mapa político se complementa con dos concejales del Movimiento Sociedad Unida Mas Acción (Suma), dos ediles de la alianza Avanza y el Partido Social Cristiano (PSC), un concejal del Movimiento Creando Oportunidades (Creo) y uno del Movimiento Nacional Podemos.



Cárdenas ganó las elecciones con 27 878 votos (24,75%), según los resultados preliminares del Concejo Nacional Electoral (CNE). El nuevo alcalde sucederá a Patricio Sánchez quien en su administración tuvo cinco de nueve concejales. En el último año de su periodo dos ediles abandonaron la tienda política por discrepancias con el alcalde o nuevas aspiraciones políticas.

Byron Cárdenas (der), alcalde electo de Latacunga, ganó las elecciones con 27 878 votos (24,75%), según los resultados preliminares del Concejo Nacional Electoral (CNE). En la foto, Cárdenas con el alcalde saliente, Patricio Sánchez. Foto: Fabián Maisanche / EL COMERCIO

Para el analista, Patricio Coronel, el nuevo alcalde llega con una votación que no supera ni la mitad de los votantes registrados en el CNE.



Además de no contar con una mayoría visible en el concejo y esto le obligará hacer pactos políticos o alianzas de acuerdo a las ordenanzas que vaya a aprobar o temas específicos a tratar.



“Las mayorías podrían organizarse al rededor de necesidades políticas, y esto puede fomentar un escenario apto para otro tipo de negociaciones no tan apegadas a la ley. Cárdenas enfrenta un escenario inestable que debe resolver pronto”, aseguró Coronel.



El electo Burgomaestre incluso presentó el 10 de abril del 2019 a los nuevos directores departamentales que recibirán los proyectos y programas de la administración saliente de Sánchez.



Otra de las actividades es reunirse con los concejales de las diferentes tiendas políticas. A pesar de que en días pasados ya hubo felicitaciones y reuniones informales por haber alcanzado la voluntad popular para llegar al cargo.



“Nos hemos reunido en las calles de la cuidad. En los próximos días solicitare una reunión con los ediles para presentarles mi plan de trabajo”, aseguró Cárdenas.



La primera acción de Latacunga Alianza del Triunfo es conseguir los suficientes votos para que Alfonso Shingon sea el nuevo vicealcalde.



En un nuevo Concejo Cantonal que ningún partido tiene mayoría, el indígena del pueblo Panzaleo alcanzó 8 510 y se convirtió en el segundo edil más votado detrás de Jessy Tovar en el sector urbano.



Uno de los acuerdos para la alianza entre el movimiento Arcoíris y Democracia Si era que la tienda indígena alcance la segunda magistratura de ganar las elecciones Cárdenas.



“La designación del vicealcalde es el primer punto donde se podrá ver las alianzas y pactos. Habrá medición de fuerzas si no hay un consenso”, aseguró Coronel.



Otro de los temas a tratar en la reunión entre el alcalde electo con los nuevos concejales es realizar las reparticiones de las 12 comisiones y las empresas públicas. Entre las que se encuentran la de Igualdad de Género, Jurídico, Planificación y Presupuesto, Seguridad Ciudadana... “Debemos conversar y plantear nuestros proyectos para un trabajo en beneficio de la ciudad”, indicó la concejal reelecta, Tovar.



Entre los temas ofrecidos por los nuevos representantes están la seguridad en la ciudad, el desempleo, la promoción del turismo y otros.



Además deberán afrontar temas como la migración campo-ciudad, la reestructuración de la ciudad con la amenaza del volcán Cotopaxi, la falta de agua y alcantarillada. Y cómo atraer nuevas inversiones.



“No hay un plan definido de desarrollo y las propuestas que presentaron fueron generalidades. Hay expectativas por lo que puedan hacer las autoridades”, explicó Josué Barragán, dirigente del colectivo Llatak.