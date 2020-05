Un hombre en Ecuador busca a quien depositó por error USD 65 000 en su cuenta y causa reacciones en Twitter

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pedido que un ciudadano realizó en su cuenta Twitter, el jueves 28 de mayo del 2020 fue un tema de conversación en Ecuador que causó múltiples reacciones en la red social. El hombre escribió un mensaje en el que citaba el nombre de una persona y una empresa: "Si alguien lo conoce, dígale que por error me depositó 65 000 dólares en mi cuenta".



En la publicación, que hasta las 09:00 del viernes 29 de mayo contaba con 951 Me gusta, cientos de personas elogiaron su honestidad. La usuaria Kathy Merino escribió: "Lo felicito, sin duda sus padres le inculcaron valores y ética. Usted es una noticia refrescante ante tanta corrupción que día a día nos come como país".



El usuario David Desintonio mencionó: "Felicitaciones, eres la muestra de que en este país, todavía quedan personas honradas y de bien". Otro internauta dijo: "Hermano, acciones como estas son las que dan esperanzas al Ecuador, de que sí hay gente honesta que puede hacer la diferencia".



Otros internautas sugerían que el ciudadano que escribió el mensaje debería "ser contratado como asesor" o "trabajar en compras públicas del Gobierno".



En los comentarios de su primer tuit, el hombre mencionó que el cheque fue acreditado a su cuenta y, posiblemente, generaría una sanción al cajero que efectuó la transacción bancaria.



Junto a los mensajes de elogio, también aparecían otros tuits de usuarios que consideraban que el depósito podría haberse efectuado por un error de un mensajero, por lo cual hacían pedidos de que no se despidiera al empleado.



El artículo 45 de las Normas Generales del Cheque, emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, señala que el girador "podrá solicitar se declare sin efecto uno o más cheques a través de medios electrónicos o telefónicos, consignando la información requerida. La solicitud efectuada por estos medios constituye una declaración de voluntad vinculante para el titular de la cuenta, quien será responsable tanto civil como penalmente de las consecuencias derivadas de las órdenes impartidas a la institución financiera".



"Cuando el pedido se realice por estos medios, se deberá formalizar por escrito hasta dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, contadas desde la petición de que se declare sin efecto por estos medios, con los requisitos previstos en el presente artículo. De no haberse formalizado por escrito en el plazo establecido, se tendrá por no presentada la solicitud de que se declara sin efecto el o los cheques".



Este Diario trató de contactarse con el hombre que buscaba a quien le realizó el depósito, pero hasta las 09:00 de este viernes 29 de mayo, no se obtuvo respuesta.