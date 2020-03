Buses en Quito solo son para uso de personal médico, policial y militar, y pasan por cinco rutas, cada 15 minutos

LEA TAMBIÉN

"Alimentadores de los sistemas troncalizados de transporte brindan desde este miércoles 18 de marzo del 2020 el servicio de forma gratuita a los héroes de estos días de aislamiento para frenar la propagación del covid-19 en Ecuador", dijo Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio.

El funcionario explicó que la idea es permitir que médicos, enfermeras, personal de farmacias y servicios de salud en general, además de policías y militares, puedan llegar a sus puntos de trabajo con mayor facilidad, pero observando parámetros para evitar posibles contagios de la enfermedad causada por el coronavirus.



¿Por qué no se ha hecho una difusión masiva de este servicio especial? Según Abad, se resolvió organizar los viajes en conjunto con el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal y provincial, de tal manera que se acaten las disposiciones municipales y nacionales con respecto de la necesidad de garantizar la movilización de personal de salud, policía o militares que justifique su trabajo.



Solo se han brindado detalles sobre paradas y rutas a estos grupos específicos, a través de los directivos de las casas de salud en las que trabajan los médicos, enfermeros, laboratoristas, etc.



Se espera que el servicio llegue a servir a entre 3 000 y 5 000 personas. Se trata, dijo Abad, de cinco rutas: tres longitudinales (occidental, central y oriental) y dos de los alrededores de los valles de Tumbaco y Conocoto. Funcionan de 06:00 a 19:00, pero Abad aclara que no es transporte público regular. "No queremos que la gente piense que se está reactivando y eso motive a la gente a salir".



"Hemos comunicado a la gente a través de los propios hospitales para conectar a servicios de salud y no dejarlos sin servicio. La ruta que viene desde Tumbaco cubre zonas como Pifo y otras parroquias y llega hasta hospitales como el Metropolitano. Otras van al hospital de Calderón, la Maternidad de Guamaní, etc.", dijo Abad y explicó que los buses pasan cada 15 minutos.



Pero dependiendo de la demanda, se analizará si se aumenta la frecuencia, pues la demanda inicial fue baja debido a que baja porque no todos los trabajadores de la salud habían conocido de esa alternativa.



En el primer día hubo problemas en algunas paradas porque gente que vio los buses confundió esta medida de emergencia con que se había quitado la prohibición de la circulación de buses en la ciudad, que está vigente hasta el 31 de marzo. "Tuvimos problemas porque la gente confundió con transporte público regular y esa era la razón de por qué hemos manejado con cuidado, para que la gente no piense que la medida se ha levantado. Es necesario que la ciudadanía comprenda que el transporte público es uno de los principales focos de transmisión del virus", puntualizó.



En los buses, las personas deben respetar medidas como subir a las unidades con mascarilla y guantes, guardar el metro de distancia con otras personas. Además, el conductor siempre debe circular usando mascarilla y guantes y tomando todas las precauciones del caso, incluyendo colocarse el gel antibacterial que le entregarán personeros municipales.



Abad pidió a la ciudadanía comprender las medidas y respetarlas, para evitar sufrir consecuencias lamentables en la ciudad, debido a la alta transmisibilidad del covid-19 y los riesgos y el reto que implica en el sistema de salud de la ciudad.