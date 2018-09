1 000 buses de cinco provincias han pasado por la revisión técnica de Santo Domingo de los Tsáchilas

LEA TAMBIÉN

En Santo Domingo de los Tsáchilas, al menos cinco buses interprovinciales e intercantonales agendaron una cita para la revisión vehicular este 12 de septiembre del 2018. Hugo Villalba, llegó hasta la Empresa de Transporte Municipal para realizar la revisión de la unidad 21, de la cooperativa Ciudad Azul, de Pelileo.

Villalba señaló que decidió viajar a Santo Domingo, pese a que Quito le quedaba más cerca, porque se pueden conseguir turnos rápidamente. “Santo Domingo tiene almacenes de repuestos con precios accesibles y eso es una ventaja si toca cambiar algo a última hora”.



Durante la revisión, el técnico Marvin Celi no entregó el certificado, porque la unidad debía hacer un cambio de llantas y eliminar algunos focos que estaban demás en la parte delantera del vehículo.



El técnico señaló que los buses interprovinciales ya hacían la revisión en Santo Domingo desde hace un año. Para esa época muy pocos pasaban ese chequeo, porque tenían problemas mecánicos graves como fallas en el motor. Pero de a poco, entre las cooperativas se intercambian experiencias sobre la revisión y de a poco los carros llegaron en buen estado y las observaciones que se realizan son pocas.



Eso hace que los buses que se revisan en la mañana, puedan regresar en la tarde para un nuevo chequeo que no tiene costo adicional.



Betty Espimbera, de la Empresa Municipal de Transporte, aseguró que entre agosto del 2017 y lo que va de septiembre de este año, se ha realizado la revisión técnica a 1 000 unidades de transporte interprovincial de Manabí, Los Ríos, Tungurahua, Esmeraldas y Santo Domingo. Por lo general, las unidades que hacen la revisión en el cantón, tienen rutas en las que pasan por Santo Domingo a diario.



La funcionaria señaló que no recibieron una notificación oficial de la ANT. “Pero estamos constantemente en comunicación para estar al tanto de las leyes y modificaciones. Entonces ya sabíamos de la obligatoriedad y nos basamos en los parámetros de revisión que ya están establecidos”.