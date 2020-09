Buses azules no trabajarán este domingo 13 de septiembre en Quito

LEA TAMBIÉN

Los ciudadanos recumeperan desde este lunes 14 de septiembre del 2020 la libertad de movilidad, reunión y tránsito. Así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

En Quito, la Alcaldía ha emprendido una campaña denominada ‘Quito se cuida’. En la resolución A-060 se indica que las medidas para los capitalinos regirán desde este domingo 13 de septiembre. Estos son algunos de los cambios que se implementarán luego de que acabe el estado de excepción.



Horarios de circulación



La gente puede transitar de forma libre a la hora que desee. Si se moviliza en vehículo particular debe tomar en cuenta la medida del Hoy no circula.



Transporte de pasajeros



Las cooperativas de buses azules no circularán este domingo 13 de septiembre del 2020 en Quito. Carlos Poveda, gerente del Consorcio Sur Occidental, indicó que la operación del MetroQ con nuevos horarios comenzará el lunes 14 de septiembre.



Sobre el transporte municipal, la Empresa de Pasajeros de Quito también anunciará un nuevo horario de operación de los corredores Trolebús, Ecovía y Corredor Sur Oriental. El aforo en los buses se mantiene en el 50%. Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, los buses municipales sí trabajarán este domingo.



Parques



En los parques y espacios públicos recreativos se mantiene el aforo del 30%. El horario de atención es de 07:00 hasta las 17:00. Continúan también restringidas la práctica de actividades deportivas y todas aquellas que no permitan mantener un distanciamiento mayor a dos metros con terceros. “Las autoridades municipales han remarcado que los deportes de contacto como fútbol, básquet, vóley no están permitidos, mientras que correr, trotar, caminar, usar la bicicleta, si se pueden realizar con niveles de seguridad en estos espacios”, indicó la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.



Ciclopaseo



Este domingo sí habrá ciclopaseo de 08:00 a 18:00. Los ciclistas deben usar mascarillas y mantener medidas de distanciamiento con otros grupos de familias.