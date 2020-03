Cámara de Transportes de Cuenca cuestiona la aprobación de la tarifa del tranvía

LEA TAMBIÉN

La aprobación del tarifario para la operación comercial del tranvía de Cuenca, por parte del Concejo Cantonal, generó desacuerdos. Los miembros de la Cámara de Transporte cuestionan el uso de tarjetas diferentes para el transporte urbano y el nuevo sistema de movilidad.

La mañana de este miércoles 4 de marzo del 2020 -en rueda de prensa- Wilmer Bravo, miembro de la Cámara, dijo que para la aprobación de la tarifa no fueron tomados en cuenta y desconocen cómo harán la integración de los dos sistemas.



Desde hace más de 15 años, los 475 buses urbanos de Cuenca operan mediante el Sistema Integrado de Recaudación que está homologado por la Agencia Nacional de Tránsito. Desde el 2017, la Cámara implementó y es propietaria intelectual de la tarjeta Movilízate que utilizan los usuarios para el pago del transporte urbano.



El problema ocurre porque la ordenanza del nuevo sistema de movilidad establece la integración del tranvía al transporte urbano. Eso incluye la salida de varias líneas de buses del Centro Histórico, por donde pasará exclusivamente el tranvía.



Una de ellas es la línea 100 que hará de alimentadora desde la entrada a Baños por el sur, hasta Minchichig por el norte. En este caso, los usuarios pagarán un solo pasaje y eso demanda la integración tecnológica de las tarjetas de los dos transportes públicos.



Manolo Solíz, presidente de la Cámara, insistió que como dueños de la tarjeta Molivízate no han abordado este tema con las autoridades municipales. "A nuestro proveedor tecnológico les toma seis meses la calibración de las tarjetas".



La mañana de este jueves 4 de marzo de 2020, los miembros de la Cámara se reunieron con el concejal, Fabián Ledesma y con el director de Gobernabilidad, Andrés Peñafiel. Juntos analizaron las preocupaciones antes mencionadas y las compensaciones y subsidios que les adeuda el Municipio por el medio pasaje y la reducción de un centavo al pasaje general.



El primer subsidio es adeuda por el Municipio desde el 2018 y está intervenido por la Contraloría. El segundo no tiene problemas legales y la deuda bordea USD 1,6 millones. El lunes 9 de marzo de 2020 habrá una nueva reunión entre las partes para avanzar en los acuerdos.