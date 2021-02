Ningún bus está autorizado a subir el pasaje el 1 de marzo en Quito

Las operadoras de transporte de Quito deben cumplir exigencias de calidad para acceder al incremento del pasaje de 25 a 35 centavos. Pero ninguna de las 65 que prestan sus servicios en la capital completa el 100% de los parámetros y, por ende, no pueden ejecutar el alza.

El anuncio lo hizo este viernes 27 de febrero del 2021 el secretario de Movilidad del Municipio, Guillermo Abad. Indicó que el aumento de la tarifa se dará de forma progresiva, conforme las operadoras cumplan con los indicadores. Esto incluye trámites administrativos, así como técnicos.



Una vez que se autorice el alza para las unidades que vayan alineándose con el servicio de calidad, se colocarán distintivos para que la ciudadanía pueda diferenciarlas. Incluso Abad habló de que estos podrían contar con códigos QR.



La última actualización de la tarifa fue en el 2003. Pero con la aprobación de la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte, en diciembre del 2020, se abrió paso al alza.



Según Abad, los trabajadores del volante están conscientes de que en principio esto puede ser una desventaja de los que sí cumplieron frente a aquellos que mantengan el pasaje en 25 centavos. Pero, para él, el usuario irá optando por viajar en vehículos seguros.



Entre las exigencias se contempla la instalación de dispositivos en las unidades, para transmitir en tiempo real varios detalles, por ejemplo, velocidad, respeto de las paradas, ocupación, entre otros.



Esta información se dirige, controla y encamina en una plataforma de la Secretaría de Movilidad. Ya hay unidades que se encuentran trasmitiendo los datos y hay novedades de incumplimientos, como en temas de velocidad.



Abad aclaró que el hecho de que ya emitan información no quiere decir que estén aprobados para subir el pasaje, sino que, justamente, están en evaluación.



Fernando Narváez, director del área de tecnología de la Secretaría, confirmó que, hasta el mediodía del viernes, 29 operadoras ingresaron la documentación referente a la parte técnica, como equipos de conteo, GPS, entre otros. Y en la tarde se sumaron siete más.



Narváez especificó que hasta este viernes, 13 operadoras ya tenían la autorización para transmitir los datos. Lo que se traduce en 611 buses, con corte hasta las 13:30. El aval para ese paso se dio luego de las verificaciones correspondientes entre la documentación y los detalles técnicos. En Quito están registradas 3 082 unidades.



También se han hecho inspecciones visuales a la flota de las operadoras, y se determinó que todas presentan varias observaciones como por ejemplo, bandas de rodamiento que no cumplen con la normativa, vidrios polarizados no permitidos, asientos rotos, problemas en la limpieza, entre otros factores que constan dentro de los parámetros de calidad.



Esas observaciones deben ser rectificadas previo a la actualización de la tarifa del transporte público.



Andrés Sampedro, director metropolitano de Gestión de la Movilidad, aclaró que si bien la ordenanza contempla que transcurrido el término de 60 días luego de su emisión (que se cumplía este lunes 1 de marzo), se aplicaría la nueva tarifa, hay que recordar que esto es siempre y cuando se cumpla con los parámetros de calidad.



Y explica que no hay candado que establezca que sino cumplieron en ese término ya no podrán aplicar al alza.



Luego del anuncio del Secretario de Movilidad, Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano, mencionó que esperan una reunión con el funcionario. Sin embargo, el gremio se muestra de acuerdo con el aplazamiento de la fecha para el incremento de pasajes.



El dirigente planteó que el enlace para el monitoreo sea con una plataforma propia del Municipio y no con la de un operador tecnológico externo que presta el servicio.



Según el dirigente, eso pudo causar errores y citó como ejemplo la situación de la cooperativa Translatinos que entregó más de 780 fojas con documentación, sin embargo, según el Municipio no completan los requisitos. Considera que hay incongruencias en la convalidación.