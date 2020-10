Bus urbano atropella a ciclista luego de rebasar a otra unidad en Quito; Alcalde Yunda se pronuncia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 12 de octubre del 2020 un usuario en Twitter (@mau_arocha) publicó un video que evidencia uno de los grandes problemas de movilidad en Quito. En las imágenes -registradas por cámaras de seguridad- se observa cómo un bus azul urbano rebasa a otra unidad en la avenida Colón, norte de la ciudad, y en su camino para superar al otro vehículo, atropella a un ciclista que transita por la vía en el carril exclusivo.

De acuerdo con el relato del ciudadano que compartió el video, el accidente se generó a una cuadra de la av. 10 de Agosto.



Las imágenes circularon en redes sociales y generaron mensajes, en donde la ciudadanía reclama y critica la cultura de movilidad del transporte público en la capital.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se pronunció este martes 13 de octubre sobre el atropellamiento. "Hemos iniciado todas las acciones legales hasta las últimas consecuencias, esto no puede seguir", escribió el Burgomaestre en la red social Twitter.



Tras ser mencionada en la publicación del video, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) respondió al usuario que hizo pública la grabación y le solicitó "la placa de los vehículos para poder tomar las acciones pertinentes". Hasta las 19:33 de este martes, la entidad no informaba sobre si se identificó al bus involucrado.



Las autoridades no se han pronunciado sobre el estado de la persona afectada por el accidente.



Hay indignación en la población por las agresiones que sufren los ciclistas en Ecuador, sobre todo, cuando han sido los mayores exponentes ecuatorianos en el deporte quienes le han dado grandes alegrías al país durante las últimas semanas con los logros de Richard Carapaz y

Hace apenas cinco días, el pasado 8 de octubre, Belén Prado, ciclista y andinista, fue atropellada por un bus urbano. En redes sociales circularon fotografías de una bicicleta destrozada y la joven, sentada sobre la vereda, con moretones y llena de grasa de motor. La bicicleta estaba debajo de un bus, completamente doblada.



El conductor del bus chocó contra el volante de Belén en las avenidas Colón y Versales, en el norte de Quito. "Me desequilibró y se me metió la bicicleta debajo del bus. Yo traté de botarme hacia la vereda. Caí sobre la vereda, de cabeza. Por suerte estaba con casco. Me lastimé un poco la boca en el rebote. Pero mi bicicleta estaba debajo del bus y mis piernas quedaron enredadas en la bicicleta, entonces el señor -como no frenó y seguía andando- empezó a jalarme", escribió la deportista.



Cuando el conductor escuchó el ruido de la bicicleta mientras se doblaba, frenó. "Yo quedé justo casi que debajo de la llanta. Un milímetro más y la llanta estaba encima mío".



Belén salió del hospital la tarde de ese mismo jueves. Sufrió varios golpes y contusiones, tanto en extremidades superiores como inferiores. Tiene seis puntos en una pierna que hoy continúan sanando.