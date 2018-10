Buque hospital de Estados Unidos llegará a Ecuador el 22 de octubre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el 22 hasta el 26 de octubre del 2018, personal médico del buque hospital USNS Comfort, de la Armada de Estados Unidos, dará atención médica gratuita en la ciudad de Esmeraldas.

Este trabajo se hará en conjunto con el Gobierno de Ecuador y para ello se instalarán dos puestos para recibir al público. Estos sitios estarán ubicados en las instalaciones de la Autoridad Portuaria, y en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres.



El Ministerio de Defensa dijo este miércoles 10 de octubre del 2018 que en cada puesto se espera atender entre 500 y 750 personas, diariamente.



Las áreas de atención son medicina preventiva, pediatría, odontología, optometría, fisioterapia y dermatología.



Para recibir atención, los pacientes deben acudir a los puestos establecidos, portando su documento de identidad y exámenes o historia médica, de tenerlos.



No se requiere inscripción previa para acceder a estos servicios que se proveerán a partir de las 08:00, de acuerdo al orden de llegada.



Cada día, en el transcurso de la tarde, conforme a la capacidad de proveer atención, el personal médico anunciará cuando ya no se admitirá más personas por el resto de esa jornada.



Los puestos médicos cerrarán a las 16:30. Estos servicios son ambulatorios, y los pacientes con trauma o emergencias, deben acudir al hospital Delfina Torres u otros de la ciudad de Esmeraldas.



Durante los cinco días de trabajo, el equipo médico realizará 100 intervenciones quirúrgicas a bordo del buque, programadas exclusivamente con anterioridad con el apoyo del Ministerio de Salud del Ecuador, que proporcionará el listado de pacientes.



El arribo de la embarcación se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre los Gobiernos del Ecuador y los Estados Unidos.



Entre octubre y diciembre de este año, el Comfort prestará servicios médicos a países de Centro y Sudamérica dentro del Programa Promesa Duradera, del Comando Sur de los Estados Unidos.



La embarcación zarpará el 10 de octubre en una misión médica que incluye además del Ecuador, a Perú, Colombia y Honduras.



La Embajada de los Estados Unidos, junto con los Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, de Salud e Interior coordinan la llegada de este buque hospital.