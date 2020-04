Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pone como ejemplo a Ecuador de las graves consecuencias del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Decían que la pandemia no sería tan dura en Latinoamérica porque estamos acostumbrados a las enfermedades, que hace calor, que la población es joven, etc, etc. Vean lo qué está pasando en Ecuador. Si no quisieron verse en el espejo de Italia, España o Nueva York, véanse en ese", así hizo un llamado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la tarde de este miércoles 1 de abril del 2020 a sus seguidores en la red social Twitter para mirar las consecuencias del covid-19 en el país Sudamericano.

"En el tercer mundo será mucho peor que en el primero. Las razones son obvias. Hay que dejar de discutir si se toma una medida o no, si somos alarmistas o no, si es constitucional (a criterio de alguien) o no, si conviene a los intereses de un grupo o no. Hay que actuar. Ya", continuó el Mandatario salvadoreño en sus mensajes que se posicionaron como tema en Internet.

Decían que la pandemia no sería tan dura en Latinoamérica porque estamos acostumbrados a las enfermedades, que hace calor, que la población es joven, etc, etc.



Vean lo qué está pasando en Ecuador. Si no quisieron verse en el espejo de Italia, España o Nueva York, véanse en ese. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 1, 2020



Horas antes, en la madrugada del 1 de abril, Bukele ya se había referido a Ecuador y a la grave situación que vive el país por esta enfermedad, en donde, según el reporte oficial, hasta las 10:00 de la mañana (hora local) del miércoles se registraban 2 748 casos positivos y 93 decesos por la enfermedad.



"Después de ver lo que está pasando en Ecuador, creo que nos quedamos cortos en el cálculo de lo que este virus hará". Bukele recalca que su administración no fue "alarmista". "Si no que pecamos de conservadores".



Bukele también invitó a sus seguidores a colocar la palabra "Ecuador", en la barra del buscador en la red social, y seleccionar "videos", para poder observar la situación que se vive. "No es hora de dormir. Es hora de prepararnos", publicó.



El Salvador registró el martes 31 de marzo del 2020 su primer fallecido por coronavirus. Asimismo, en el país centroamericano se confirmaron 32 casos de la enfermedad.



Tras confirmar la primera muerte, Bukele detalló que la víctima es una mujer mayor de 60 años de edad que llegó al país desde Estados Unidos y el lunes 30 de marzo entró en "estado crítico".