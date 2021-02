Bukele cita a diplomáticos para hablar sobre supuesto 'golpe parlamentario'

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió este jueves 11 de febrero del 2021 con los representes del cuerpo diplomático acreditado en el país para hablar sobre la supuesta intención de un "golpe de Estado parlamentario" después de que un legislador solicitara evaluar su capacidad mental de seguir en el cargo.

El diputado opositor Ricardo Velázquez Parker pidió el martes a la Asamblea Legislativa que se aplique el procedimiento constitucional para determinar la capacidad mental del presidente Bukele para continuar en el cargo.



La Carta Magna salvadoreña establece que el órgano Legislativo tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados, "la incapacidad física o mental del presidente" para el ejercicio de su cargos, "previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea".



"El día martes la @AsambleaSV intento realizar un golpe de Estado; en otros países solo lo llaman destitución del presidente, yo lo llamo golpe de Estado, pues están tratando de utilizarlo para resolver desavenencias políticas", dijo Bukele, según la cuenta de Twitter de la Casa Presidencial donde se compartieron las declaraciones del mandatario.

Según Bukele, "ese intento de golpe de Estado no está planeado desde el martes, está planeado desde hace mucho tiempo, la desesperación electoral los ha llevado a eso en estos momentos".



"Estamos enfrente de un presidente democráticamente electo (...) la Asamblea Legislativa está tratando de remover al presidente electo democráticamente. La oposición está retrocediendo a esos tiempos de guerra, nosotros no", manifestó.



El mandatario dijo que "fue tanta la indignación de la gente por el intento de golpe de Estado y por otro lado fue grande el silencio".



"Todos los que tenían interés en El Salvador desaparecieron en ese momento", añadió.



Ante lo expuesto por el mandatario salvadoreño, el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, señaló que "nosotros somos unos invitados en El Salvador; no siempre tenemos buen criterio y a veces hemos tenido que hacer declaraciones y otras veces no lo hemos hecho".



"No somos infalibles, pero siempre hemos tratado de mantenernos neutros", apuntó.



Por su parte, el embajador de España, Carlos de la Morena Casado, agradeció a Bukele por las explicaciones y subrayó que "son de enorme utilidad, no puedo dejar decirle que habernos reunido a todo el cuerpo diplomático dice mucho a su favor", agregó.



Bukele citó en la Casa Presidencial (Capres), en San Salvador, a los diplomáticos, en un encuentro que fue privado y al que no se convocó a la prensa para una conferencia posterior.