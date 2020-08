Abogado dice que están 'verificando información' sobre la supuesta conversación entre Bucaram y el israelíta que apareció muerto en cárcel

LEA TAMBIÉN

Una supuesta conversación entre el expresidente Abdalá Bucaram y el ciudadano israelí Tomer Sheinman circuló este domingo 9 de agosto del 2020 en las redes sociales. La grabación apareció un día después de que el extranjero apareciera muerto en la Penitenciaría del Litoral, en donde estaba recluido por la supuesta venta ilegal de medicamentos.

En la grabación se escucha cómo presuntamente el expresidente de la República le ofrece enviar un abogado para defenderlo.



En el audio Sheinman le cuenta a Bucaram que una persona que trató de defenderlo le mintió. "Cogió mi dinero y no hizo nada. Me mintió a mí todo el tiempo. Cambió de teléfono".



Entonces Bucaram aparentemente le indica lo siguiente: “A ver, Tomer. Vamos a concretar. Voy a tratar de que te saluden mis amistades ahí adentro. Segundo: voy a tratar de que hasta el lunes se meta el abogado para ayudarte. Un abrazo".



Este Diario le consultó a Cristian Romero, abogado de Bucaram, sobre este audio y dijo que están “verificando la información”.



“Estamos planificando la defensa”, aseguró el abogado del exjefe de Estado. “Apenas tenga algo concreto le devuelvo la llamada”.



Antes de que finalice la grabación, el extranjero le pregunta si alguien iba a atentar contra su vida. "Ya hablamos de la palabra y yo mantengo mi palabra de que yo en el Tribunal te saco. Acá está complicado, porque Vanegas tiene la presión sobre el juez y no puedo controlar al juez, desgraciadamente", presuntamente dice Bucaram.



Ante la mención del apellido Vanegas en el diálogo, Héctor Gabriel Vanegas, abogado de Oren Sheinman, otro extranjero también procesado por la venta ilegal de medicinas y que el sábado fuera herido en la Penitenciaría, dijo que pedirá una pericia a la grabación, pues considera que está manipulada.



“Yo he sido abogado de Sheinman Oren, el que sobrevivió, no de la persona fallecida. Esto es fácil comprobarlo en la función judicial", dijo Vanegas. “Ese audio está cortado, montado”, indicó.