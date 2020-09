Juez niega solicitud de fianza de hermanos Bucaram Pulley y ordena prisión preventiva para Gabriela Pazmiño

LEA TAMBIÉN

El pedido de caución de los hermanos Dalo, Michel y Jacobo Bucaram fue negado por un juez penal. La decisión se tomó este lunes, 14 de septiembre de 2020. Así lo informó la Fiscalía.

El ente investigador indicó que el juez no aceptó fijar una fianza por “no cumplir con los requisitos necesarios”.



La resolución negativa también se extendió para Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram, y para Jorge Henríquez, exfuncionario del Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo.



Los cinco están procesados por una presunta asociación ilícita por la venta ilegal de insumos médicos en hospitales de Guayaquil durante la emergencia sanitaria.



Actualmente, Dalo, Michel Bucaram, Pazmiño y Henríquez están en Estados Unidos. En tanto que Jacobo Bucaram es buscado por la Policía en Ecuador.



Sobre los tres hermanos Bucaram Pulley y Enríquez ya pesa una orden de prisión preventiva. Por eso, la caución fue pedida para que se sustituyeran esas órdenes de arresto.



En cambio, hoy también se ordenó la captura de Gabriela Pazmiño. Ella tenía medidas sustitutivas, pero al no presentarse en las oficinas judiciales la Fiscalía solicitó que se ordene su prisión preventiva.



El juez aceptó esta solicitud y ahora la Policía iniciará los trámites para su detención.



Francisco Onofa, abogado de Dalo, Michel Bucaram y de Gabriela Pazmiño, dijo que la medida no le sorprende. “La jueza que conocía la causa, al tener tanta presión mediática pidió su cambio de la Unidad Judicial Penal, para ella no resolver en derecho. En menos de 72 horas nombraron un juez que procedió a decir que no se cumplían los requisitos, para que se fijara una caución”.



Además, el jurista aseguró: “Seguiremos aportando elementos de convicción de naturaleza exculpatoria, porque cada vez que la familia Bucaram demuestra que esta falsa acusación es un cúmulo de mentiras, la Fiscalía hace aparecer algún tipo de elemento para seguir con el proceso”.



Onofa indicó que Gabriela Pazmiño quería una caución, para regresar al país. “Pero no quieren que vuelva para que dé su verdad histórica”.