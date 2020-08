¿Tiene algún impedimento Abdalá Bucaram para postularse nuevamente a la Presidencia?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mientras porta un brazalete electrónico y en medio de un proceso legal en su contra por supuesto tráfico de bienes patrimoniales, el expresidente Abdalá Bucaram anunció su candidatura a la Presidencia.

Lo hizo el pasado domingo 9 de agosto de 2020 a través de su cuenta de Twitter, en la cual el exmandatario (cuyo gobierno duró seis meses entre 1996 y 1997) se mantiene activo.



Pero, con un proceso legal en curso, un corto mandato marcado por escándalos de corrupción y un largo exilio en Panamá hasta que los cargos por malversación de fondos públicos prescribieran, ¿puede Bucaram volver a ser candidato a la Presidencia?



Bucaram no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo cual sí podría inscribir su candidatura.

ABDALÁ CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA...ACEPTÉ LA CANDIDATURA... — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 10, 2020



Ahora bien, ¿cómo podría hacerlo? El movimiento Fuerza Ecuador (FE), vinculado a la familia Bucaram, actualmente se encuentra habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar candidatos en los comicios generales del 2021.



Sobre los hijos de Bucaram, Jacobo, Dalo y Michel, pesa una orden de prisión preventiva por el supuesto delito de asociación ilícita, en el entramado de la venta ilegal de medicamentos durante la emergencia sanitaria.



El anuncio de Bucaram se dio unas horas después de que se hiciera pública la filtración de una supuesta conversación telefónica entre el expresidente y un ciudadano israelí que fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral. El extranjero Shy Dahan fue detenido con USD 100 000 en efectivo y, en su testimonio, aseguró haber vendido insumos médicos a Jacobo Bucaram. "Te doy la mano, me das la mano", supuestamente le decía el exmandatario al detenido que días después fue asesinado.



Otro ciudadano israelí, Oren Sheinman, quien fue detenido junto a Dahan, dio su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía sobre lo ocurrido en la Penitenciaría. “Me encontraba dormido, me desperté al sentir que mucha gente estaba en el lugar y que tenía puesto cosas en mi rostro. Me estaban estrangulando”.



“Los últimos dos días hubo varias llamadas y mensajes de Jacobo y Abdalá Bucaram y nos dijeron que si hablábamos y mostrábamos evidencias nos iban a matar, que lo mismo pasaría con nuestra familia, sin importar que viviera en otro mundo”, señaló el israelí.