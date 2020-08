¿Quién es Bryan, el misterioso hombre señalado por los israelíes del caso Bucaram que no ha sido procesado?

LEA TAMBIÉN

La trama que envuelve a los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman dejó al descubierto a una persona a la que identifican como Bryan. En la versión que los dos entregaron a la Fiscalía el 2 de julio del 2020, luego de su captura, lo mencionan como contacto en Quito y la persona que les habría acompañado en un viaje por Ecuador, antes de ser detenidos el 1 de junio.

Dicen que lo conocieron en octubre del 2019, cuando llegaron al país, que con él hicieron negocios para vender mascarillas durante la emergencia sanitaria por el covid-19, que les ayudó a tramitar credenciales falsas de la DEA de Estados Unidos, que les gestionaba salvoconductos para que moverse en medio de las restricciones por la pandemia, que tenía relación con miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito que forman parte de la caravana presidencial y que incluso los acompañó a Guayaquil cuando los extranjeros viajaron para contactarse con Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

El sábado 8 de agosto pasado, los israelíes fueron atacados en la Penitenciaría del Litoral. Shy Dahan fue asesinado. Oren Sheinman quedó herido.





¿Quién es Bryan, el misterioso contacto de los israelíes?



Este 13 de agosto del 2020 EL COMERCIO se contactó con el abogado que representa Bryan después de que los israelíes lo involucraran como su contacto. El jurista César Valencia señaló telefónicamente, cerca de las 12:00, que se encontraba en Santa Elena para la audiencia preparatoria de juicio en contra de Sheinman (Dahan también era procesado, pero fue asesinado) por los delitos de enriquecimiento privado no justificado y uso de documento falso. La diligencia se suspendió, dijo.



En el diálogo con este Diario, Valencia aseguró que Bryan fue víctima de una estafa de los dos israelíes por cerca de USD 440 000. “Eso está denunciado ante las autoridades competentes ocho días antes de que ellos hayan sido aprendidos”, sostuvo el abogado.



En sus versiones dadas en julio, los extranjeros dijeron que Bryan fue el nexo con agentes de la AMT, que pertenecían a la escolta presidencial, para acceder a credenciales falsas de la DEA. Según los testimonios de los israelíes, Bryan era su amigo y vecino del departamento arrendado en el sector de la Gonzalez Suárez, en el norte de Quito.



Los israelíes dijeron que vendieron mascarillas a Bryan por USD 3,85 y que él las habría revendido a USD 12 en instituciones públicas. Bryan les habría pedido depósitos y transferencias para enviar el dinero directamente a la cuenta de uno de los agentes, a cambio de documentos y “protección”. Ellos detallaron que los motorizados de la AMT incluso acompañaban a Bryan en la entrega de mascarillas en Quito.





¿Por qué no ha trascendido información judicial de Bryan?



Bryan no ha sido imputado por ninguna causa penal desde el 3 de junio, cuando se abrieron instrucciones fiscales en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Su nombre tampoco aparece en el expediente por el que este jueves 13 de agosto del 2020 fueron procesados tres agentes de la AMT de Quito (con orden de prisión) y Bucaram (con arresto domiciliario y custodia policial), por presunta delincuencia organizada.



El abogado Valencia negó la participación de Bryan en la venta de insumos al Estado. “Es absolutamente falso y se puede comprobar, porque las ventas se respaldan con pagos, documentos públicos y privados.



También negó que el padre de Bryan, un notario de Quito, haya tenido algún tipo de responsabilidad en este caso.



En su declaración, los israelíes dijeron que en su notaría se elaboraron los contratos para vender insumos a una institución pública.





¿Programa de Protección a Testigos?



César Valencia aseguró este jueves que su defendido, aparte de ser víctima de estafa, ha sido amenazado por personas que se desconoce la identidad. “Suponemos que es por parte de los israelíes”, dijo.



Bryan, según su abogado, se encuentra desde el 5 de julio del 2020 en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal (Spavt) de la Fiscalía.



Tras el asesinato del Shy Dahan en la cárcel, la Fiscalía informó que los ciudadanos israelíes, en cambio, “rechazaron ingresar al sistema y manifestaron su deseo de recibir protección internacional”.



Según el abogado, Bryan es un joven profesional que llegó al país luego de hacer una maestría en Europa en Administración de Empresas. Asimismo, César Valencia sostuvo que en la pandemia por el covid-19 en Ecuador él trató de hacer negocios lícitos con la venta de mascarillas, pero que los extranjeros lo estafaron.