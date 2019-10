Bruselas valora avances en lucha contra desinformación de Facebook, Google, Mozilla, Twitter y Microsoft

LEA TAMBIÉN

La Comisión Europea (CE) valoró este martes 29 de octubre del 2019 los avances de Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Mozilla y siete asociaciones comerciales europeas en la transparencia de sus políticas para luchar contra la desinformación, después de que estas empresas remitieran autoevaluaciones sobre este asunto a Bruselas.

Los informes anuales en relación con el código de conducta contra la desinformación de estas plataformas fueron presentados este martes por la CE, que en un comunicado subrayó el "compromiso" de estas plataformas para establecer una mayor cooperación con investigadores, verificadores de datos y los Estados miembros.



"Recibimos positivamente la publicación de estos informes de autoevaluación por los signatarios del código de conducta sobre la implantación de sus compromisos. En particular, agradecemos el compromiso de las plataformas en línea para hacerse más transparentes sobre sus políticas", señalaron en un comunicado los comisarios europeos a cargo de las áreas de Consumo, Seguridad y Sociedad Digital.



El código de conducta contra la desinformación, iniciado en octubre de 2018 y de carácter voluntario, tiene como objetivo luchar contra la manipulación de los contenidos y su funcionamiento se evalúa mensualmente por la CE para, a final de año, establecer si es suficiente o si es necesaria una regulación obligatoria.



Pese a su valoración positiva de algunos avances, la CE destacó que el progreso varía entre las distintas plataformas y dijo que los informes proporcionan "poca información" sobre el impacto real de las medidas de autorregulación realizadas durante el año anterior.



Por otra parte, señala que, aunque que las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 "no estuvieron libres de desinformación", los informes previos a las votaciones contribuyeron a "interrumpir los incentivos económicos para la desinformación".



La Comisión apunta igualmente que estos informes permitieron "garantizar una mejor transparencia de la publicidad política y la temática, limitar el espacio para la interferencia y mejorar la integridad de los servicios".



No obstante, la CE apuntó que las plataformas informaron menos sobre la implementación de los compromisos para empoderar a los consumidores y a la comunidad investigadora.



A pesar de los compromisos realizados por parte de las plataformas, la CE subraya la "necesidad urgente" de que las firmas establezcan una "cooperación significativa" con organizaciones de confianza e independientes para luchar contra la desinformación.



La evaluación de la CE sobre el código de conducta contra la desinformación será presentado a principios de 2020 y en caso de que los resultados resulten insatisfactorios, el Ejecutivo comunitario podría proponer medidas adicionales, incluso de carácter obligatorio.