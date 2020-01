Brujo Mayor de México realiza ritual por salud del presidente López Obrador

LEA TAMBIÉN

El 'Brujo Mayor' de México realizó este viernes 3 de enero del 2020 un ritual para pedir por la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que pronosticó una "guerra tremenda" en Oriente Medio y la reelección de Donald Trump en Estados Unidos.

En su tradicional conferencia de prensa de Año Nuevo, Antonio Vázquez Alba, conocido como el Brujo Mayor desde hace décadas, se refirió al ataque aéreo estadounidense que este viernes acabó en Bagdad, Irak, con la vida de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán.



"Allá en Oriente Medio hace 24 horas hubo un evento tremendo, terrible: que Trump se mandó matar al dirigente de Irán, y eso se está poniendo muy feo y va a arrancar realmente una guerra tremenda (SIC)", declaró.



Por otro lado, dijo que "México está en un momento increíble, que puede crecer económicamente si los mexicanos amamos a nuestro país y le damos el sabor que necesita México para realmente ser un país triunfador".



"Vamos a triunfar, vamos a tener mucha responsabilidad de hacer que México sea un gran país", expuso el adivino. Pero más adelante sostuvo que "no vamos a avanzar en lo económico, vamos a estar muy lentos".



Asimismo, apuntó que el país enfrenta graves problemas. "Los peligros están tremendos. Por más que aumenta el número de soldados y el número de esto y lo otro, seguimos con una serie de muertes tremendas", señaló.

Consideró que el presidente López Obrador "tendrá que engancharse con la realidad que existe y darle oportunidad a todo mundo".



"No todo mundo es Morena (Movimiento Regeneración Nacional, el partido del mandatario), ni Morena tiene toda la razón. Vamos a apoyarlo porque es nuestro presidente y a decirle que por favor venga para acá y se ponga muy listo con todo ello", abundó.



Interrogado sobre la posible reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "desgraciadamente sí se va a reelegir".



Argumentó que "nunca ese país había tenido tantas ganancias económicas como ha tenido ahora; los ricos cada vez son más ricos, casi no hay desempleo, la gente vive muy bien y cada día les están pagando más".



En cuanto a la polarización en México entre los seguidores y los críticos de López Obrador, dijo que va a continuar, lo que atribuyó al "carisma extraordinario" del presidente.



"Eso es lo que les hace falta a los artistas. A veces los artistas más reconocidos no son los que mejor cantan o los que mejor bailan, sino los que mejor le caen al público", anotó.

Finalmente, el Brujo Mayor realizó un ritual con una efigie semejante a un cocodrilo de la que dijo que representaba un pejelagarto, pez característico del estado natal de López Obrador, Tabasco, del que deriva el apodo del mandatario: el Peje.



"Que se haga, que se cumpla, que sea. Que le vaya bien a AMLO (el presidente), que tenga un buen ejercicio presidencial, que sea feliz y que pueda conservar la salud", expresó mientras pasaba las manos sobre la efigie.



Durante su conferencia de principios del año pasado, Vázquez aseguró que López Obrador tendría problemas de salud durante un primer año de gobierno "difícil".