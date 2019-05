Empresa británica Vodafone suspende sus compras de celulares 5G Huawei

LEA TAMBIÉN

El operador británico Vodafone suspendió el miércoles 22 de mayo del 2019 sus compras de teléfonos del gigante chino Huawei, objeto de sanciones estadounidenses por la sospecha de que puede espiar para el gobierno de Pekín, antes del lanzamiento de su red de Internet móvil 5G.

“Suspendemos las compras de Huawei Mate 20X en Reino Unido”, declaró a la AFP un portavoz de Vodafone, precisando que se trata de “una medida temporal mientras persista la incertidumbre en torno a los nuevos modelos 5G de Huawei”.



Poco antes, otro de los grandes operadores de telecomunicaciones del país, EE había anunciado el lanzamiento de su red 5G a finales de mes, incluyendo el pedido de smartphones compatibles de las principales marcas del sector a excepción del grupo chino.



El director ejecutivo de EE, Marc Allera, declaró al diario británico Financial Times que el grupo interrumpió el lanzamiento de un teléfono de Huawei compatible con la 5G, anunciado sin embargo la semana pasada, por no tener garantías de poder ofrecer sus servicios.



La comercialización de Huawei no se retomará “hasta que tengamos la certeza y la garantía a largo plazo de que los clientes que compran estos productos tendrán apoyo durante toda la duración de vida del aparato que adquirieron con nosotros”, agregó.



El gigante de las telecomunicaciones chino está en el ojo del huracán desde que la administración de Donald Trump prohibió a las empresas estadounidenses vender equipos punteros de Huawei, a quien sospecha de espiar para el gobierno de Pekín.



Como consecuencia de la decisión de Washington, Google anunció el domingo que tendría que cortar los lazos con Huawei. El segundo fabricante mundial de smartphones depende del gigante estadounidense de internet para su sistema operativo Android, que equipa la mayoría de teléfonos inteligentes en el mundo.



Estados Unidos acordó finalmente tres meses de moratoria a Huawei, antes de la aplicación efectiva de las sanciones.



El miércoles, dos grandes operadores de telecomunicaciones japoneses anunciaron asimismo que retrasaban el lanzamiento de nuevos smartphones de la marca china.