Gobierno no es partidario de aumentar impuestos, según secretario Económico

Andrés Briones, secretario del Gabinete Sectorial Económico y Productivo, atendió entrevistas en la provincia de Manabí. La mañana de este martes 15 de octubre del 2019, el funcionario se refirió sobre los diálogos que sostiene el Gobierno Nacional con los representantes indígenas en la elaboración del decreto que sustituirá al derogado 883.

Briones hizo un adelanto. Afirmó que uno de los puntos que se está discutiendo en la mesa es que el sector indígena propuso subir impuestos para compensar el retiro de la medida. No obstante, refirió que no son partidarios de esa medida.



“Nosotros como Gobierno Nacional no somos consecuentes con subir más impuestos, lo que quiere el Gobierno es facilitar y generar un clima de confianza, para que el inversor extranjero y ecuatoriano, puedan invertir bajo una política impositiva segura, estable y que le permita desarrollar su inversión en Ecuador”.



En esa línea, recordó que Ecuador tiene una Ley de Fomento Productivo que ha sido muy positiva en sus resultados, puesto que el año pasado las inversiones pasaron los USD 1 000 millones.



Briones indicó que hay que aplicar un concepto de focalización para evitar que los subsidios lleguen a personas que se dediquen al contrabando o propietarios de vehículos de alta gama. Añadió que el tema de subsidios no está cerrado y que se está trabajando.



“Nos sentamos con los indígenas, estamos negociando, vamos a focalizar los subsidios, eso no quiere decir que se va a revertir la medida, vamos a aplicar un mejor decreto”, defendió.



La Secretaría de Comunicación difundió la tarde de ayer, 14 de octubre, el Decreto Ejecutivo 894 que dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo número 883 de 1 de octubre pasado, publicado en el Suplemento al Registro Oficial número 52 de 2 de octubre.

El artículo 2 establece que se proceda, de manera inmediata, a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles, con enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles.