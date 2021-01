Brigadas de vacunación contra covid-19 han llegado a 11 provincias de Ecuador

Ecuador continúa con el proceso de aplicación de la vacuna contra el covid-19, entre personal sanitario de los hospitales; más residentes y cuidadores de los centros geriátricos, en todo el país. La administración de las 8 000 primeras dosis arrancó el jueves 21 de enero del 2021.

Pero ¿a cuántos establecimientos han llegado las brigadas del Ministerio de Salud Pública (MSP)? Hasta el momento se han cubierto 11 de las 24 provincias del país. Estas son Pichincha, Guayas, Azuay, Cañar, Chimborazo, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Carchi y Sucumbíos.



En estas localidades -según boletines del MSP, se han cubierto algo más de 37 casas de salud y residencias de adultos mayores.



En el portal web de la Cartera del ramo se observa un listado de 95 instituciones, más planta central, que constan en el Plan Vacunarse.



Aunque también se han colocado en otros puntos como el Hospital de Los Valles y un condominio de adultos mayores privados. No se conoce cuántas dosis se colocaron allí. Por eso, incluso la Asamblea Nacional pidió la destitución del ministro del ramo, Juan Carlos Zevallos.



De las 95 instituciones, 81 son hospitales del MSP, IESS, de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Además, están privados como Solca y la Junta de Beneficencia; y también se incluyó planta central. Los 14 restantes son residencias de personas consideradas de la tercera edad.



El Ministerio del ramo aún no ha aclarado cuántas dosis se han colocado a los grupos de primera línea o prioritarios.



Sin embargo, hasta el martes 26 de enero del 2021, Carlos Ortega, del Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación, indicó que se habían aplicado 2 500 fórmulas.



En esta fase cero o piloto se planteó la llegada de 86 000 dosis para 43 000 personas. Aún no se sabe cuándo arribarán los lotes restantes.



En marzo se espera comenzar con la administración masiva de las fórmulas, para lo cual se anunció que se contará con 18 millones de dosis, para nueve millones de personas. Tampoco hay mayores detalles al respecto.