Brigadas de salud toman pruebas de covid-19 a vecinos de Cotocollao, en el norte de Quito

Cotocollao es una de las ocho parroquias urbanas del norte de Quito con mayor número de casos de covid-19. Según datos del Ministerio de Salud Pública, 3 874 contagios se reportaron allí hasta el 6 de enero del 2021.

Por las calles y aceras del sector se siente desde las mañanas el desorden producto de las aglomeraciones y las ventas ambulantes. A lo largo y ancho de la calle Lizardo Ruiz se experimenta, a diario, el ruido y el trajinar de los transeúntes y el comercio informal. Ropa, alimentos, accesorios de celulares y demás productos se expenden libremente.



Entrada la tarde es más notoria la presencia de personas que beben licor y en situación de calle que se reúnen en la plaza principal de la iglesia. No se respeta el distanciamiento social y no falta quienes no utilizan mascarilla o no se colocan bien.



Desde diciembre pasado, brigadas médicas de la Secretaría de Salud del Municipio instalaron en el parque central un puesto en el que se toman pruebas de covid-19 a los vecinos del lugar, frente al sitio en donde se ubican los libadores.



Katia Coral comercializa utensilios de aseo personal en la calle Lizardo Ruiz. Desde hace una semana, ella perdió el sentido del olfato y tiene dolores en el cuerpo. “Otros compañeros se han enfermado de coronavirus, pero han logrado recuperarse”, cuenta.



Johana Anangonó vive en el barrio Santa Anita que se ubica más arriba de la calle Legarda. Sentía náuseas y no percibía los olores, tampoco el sabor de los alimentos. “Mi mamá se hizo la prueba PCR y salió positivo. Tengo tos seca, creo que me contagié mientras trabajaba en el taller de belleza”.



Según la Secretaría de Salud, el Distrito Metropolitano se desarrolla la “Estrategia de contingencia de toma de muestras para la detección oportuna de covid-19” y se hace el seguimiento de los pacientes con pruebas positivas y el rastreo de sus contactos mediante telemedicina.

La Secretaría de Salud informó que con la toma de muestras se busca identificar y aislar a las personas contagiadas de covid-19. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



La entidad explicó el viernes 8 de enero del 2021 que se busca determinar información lo más precisa posible sobre los contactos del entorno de los ciudadanos positivos. El objetivo es conocer por qué lugar se han movilizado, con quiénes han estado y quiénes son sus contactos cercanos para implementar el cerco epidemiológico necesario.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la localización de casos, el aislamiento, las pruebas y la asistencia, así como el rastreo de contactos y la cuarentena, como parte de una estrategia integral, son actividades indispensables para reducir la transmisión y contener la pandemia.



Personal sanitario municipal, a través de la vía telefónica y de manera anónima, inició esta actividad en octubre de 2020; hasta la fecha se han realizado 22 324 llamadas, de las cuales 4 528 han sido a pacientes positivos.



La labor de rastreo y seguimiento inicia el momento en que un ciudadano asiste a una de las 34 brigadas móviles de la Secretaría de Salud o a los puntos fijos de triaje ubicados en el norte, centro y sur de la ciudad, donde le toman los datos personales, le realizan la atención médica en busca de criterios clínicos y epidemiológicos, y, finalmente se procede a tomar la muestra para el análisis molecular de covid-19.



Mientras se espera el resultado del laboratorio, los expertos recomiendan mantener el Aislamiento Personal Obligatorio (APO), para evitar seguir contagiando a otras personas.



La Secretaría de Salud indicó que en caso de resultar positivo se inicia el rastreo mediante la llamada telefónica al número registrado para darle a conocer la positividad de la prueba y empezar el seguimiento mínimo cada 48 horas.



Los profesionales fueron capacitados a través de un curso en línea con el Larkin Communiti Hospital de Miami (EE.UU.) para Rastreadores de Contactos covid-19.

Cotocollao es una de las parroquias más afectadas por el coronavirus. En el sector existe desorden por las ventas ambulantes, aglomeraciones y libadores. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



En la primera llamada a los contactos, el rastreador pregunta vía telefónica si la persona ha experimentado alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre o dificultad para respirar; incluso a qué distancia estuvo de algún contagiado, si llevaba o no mascarilla.



Si alguna de las personas con vigilancia epidemiológica empieza a desarrollar síntomas más graves se la deriva al Centro de Atención Temporal Quito Solidario.



Cada rastreador hace de 30 a 40 llamadas al día, divididas entre pacientes positivos y negativos. De ese total, entre el 10 o 15% tiene el virus y le recomiendan realizarse la PCR en un sitio asignado y le hacen el seguimiento, en promedio cada 48 horas hasta completar los 14 días.



Hasta el 31 de diciembre de 2020 se han obtenido estos resultados:



• Casos positivos de pruebas tomadas en brigadas móviles y puntos fijos de triaje: 9065.



• Casos negativos de pruebas tomadas en brigadas móviles y puntos fijos de triaje: 35 592



• Pacientes notificados el resultado positivo o negativo de pruebas mediante llamada telefónica: 19 926



• Total de casos positivos en seguimiento: 4528



• Total de contactos de casos positivos identificado: 9190



Del total de contactos rastreados de pacientes positivos se ha agendado para la realización de la prueba de diagnóstico de covid-19 a 1296 ciudadanos.



Expertos de salud pública señalan que la estrategia de búsqueda y vigilancia de contactos es una de las más efectivas para frenar la enfermedad, porque permite aislar a los enfermos y a los sospechosos en etapas tempranas, además, ayuda a monitorear a los pacientes durante el aislamiento.