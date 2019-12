¿Qué va a ocurrir con el Brexit tras la nueva victoria de Boris Johnson?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La mayoría absoluta va a facilitar al primer ministro británico, Boris Johnson, ratificar sin complicaciones el acuerdo sobre los términos de salida de la Unión Europea (UE) al que ha llegado con Bruselas.

Estas son las etapas que previsiblemente atravesará el proceso del Brexit en los próximos meses:



Aprobación del acuerdo



El Gobierno espera reiniciar la actividad en la Cámara de los Comunes la próxima semana y comenzar antes de las Navidades el procedimiento para aprobar el acuerdo del Brexit.



Según el calendario que contempla Johnson, el texto pactado con los 27 socios comunitarios restantes quedará ratificado por Londres durante el mes de enero.



Salida oficial de la Unión Europea



Si se cumplen los plazos previstos, el Reino Unido dejará de ser un Estado de la Unión Europea el próximo 31 de enero.



En ese momento comenzará un periodo de transición que durará, según está por ahora estipulado, hasta diciembre del próximo año.



Durante esos once meses, el país continuará en la práctica integrado en las estructuras comunitarias y cumpliendo las regulaciones de la UE, a fin de evitar una ruptura abrupta que golpee a las economías de ambos lados del canal de la Mancha.



Futura relación con la UE



En las semanas posteriores a la ruptura oficial comenzará la negociación sobre la futura relación entre Londres y Bruselas, cuyos detalles no están incluidos en el acuerdo de salida.



Se anticipan unas negociaciones complejas, en las que Johnson aspira a firmar un acuerdo de libre comercio con la UE similar al que el bloque mantiene con Canadá y retirarse del mercado único comunitario.



Quiere negociar al mismo tiempo acuerdos individuales con países como Estados Unidos, lo que complicará el encaje de los términos comerciales que el Reino Unido espera pactar con la Unión y puede envenenar el diálogo con Bruselas.



Extender la transición

​

El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha advertido de que es "poco realista" intentar negociar un acuerdo comercial completo en tan solo once meses.



Bruselas ha advertido de que en torno a junio será necesario tomar la decisión de extender o no el periodo de transición hasta 2021 o 2022, algo que el primer ministro británico ha descartado hasta ahora.



Los analistas han advertido de que si se agota la transición sin haber formalizado un nuevo tratado el Reino Unido se enfrentará a un escenario similar al de un Brexit sin acuerdo.



Los intercambios entre ambos lados del canal de la Mancha pasarían en ese caso a regirse por las normas básicas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).