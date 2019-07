Duncan dice que el brexit no afectará el comercio entre Reino Unido y Ecuador

LEA TAMBIÉN

El ministro para las Américas y Europa de la Cancillería británica, Alan Duncan, aseguró este lunes 15 de julio del 2019 en Quito que la salida del Reino unido de la Unión Europea (UE), conocida como brexit, no afectará a las relaciones comerciales entre su país y Ecuador.

En una rueda de prensa junto al canciller de Ecuador, José Valencia, el alto funcionario británico recordó que el acuerdo multipartes suscrito entre su nación por un lado y Ecuador, Colombia y Perú, por otro, permitirá que "el comercio no se vea afectado cuando el Reino Unido salga de la UE".



La visita del alto responsable de la Cancillería británica a Ecuador, el funcionario de más alto nivel en ocho años, tiene por objetivo encauzar los diversos acuerdos comerciales que mantienen ambos países, "hacia un acuerdo de doble taxación que facilite el acuerdo entre compañías en ambos países".



"Nuestros vínculos comerciales han crecido y eso genera trabajos y prosperidad tanto para Ecuador como para el Reino Unido", sentenció Duncan.

Por su parte, el jefe de la diplomacia ecuatoriana insistió en la necesidad de avanzar en materia de inversión extranjera, "con aquellos países, entre ellos el Reino Unido, con los cuales se denunciaron los tratados que estaban anteriormente vigentes", unos cambios que definió como "prioritarios para el Gobierno ecuatoriano".



Pese a que Valencia reconoció que algunos de estos tratados comerciales aún tienen validez para mantenerse en vigencia durante varios años, explicó que el Ejecutivo "no quiere aguardar más y ha planteado a estos países la necesidad de avanzar hacia un tratado de inversiones en el que no haya vacíos legales".



En este sentido, el canciller argumentó que este tipo de mecanismos deben estar apegados a la legislación ecuatoriana.



El acuerdo multipartes con Reino Unido conserva la mayor parte de las disposiciones que mantienen los tres países suramericanos con el bloque comunitario europeo, con algunos ajustes, y permitirá a las partes trasladar esas condiciones a la relación bilateral con el Reino Unido.



Se trata del segundo acuerdo de esta naturaleza que alcanza Londres en la región latinoamericana y el undécimo a nivel mundial.



Entre 2016 y 2018 las exportaciones ecuatorianas al mercado británico se incrementaron en más del 35 por ciento, mientras que hacia todo el bloque de la UE lo hicieron en un 15 por ciento.



Otro de los asuntos analizados en el encuentro fue la voluntad británica de apoyar a Ecuador en asuntos sociales como en derechos humanos e igualdad de género y medioambiente.



En este sentido, el ministro Duncan anunció que su país invertirá este año USD 7 millones en el programa de reforestación de Ecuador a través de su Fondo Climático Verde, y felicitó al país andino por su compromiso con la protección ambiental y de la biodiversidad.



Duncan también se refirió a una de las cuestiones más peliagudas de los últimos años en la relación bilateral y aclaró este lunes que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no será extraditado por su país a ningún país con pena capital, en virtud del acuerdo que alcanzaron ambas naciones.