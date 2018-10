¿Quién teme al Brexit? La City de Londres está segura de su fuerza

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de Guildhall, el centro administrativo de la City, pulmón económico de Londres, lamentan la pérdida de empleos provocada con cuentagotas por el Brexit pero están seguros de una cosa: la City vencerá.

Como casi 500.000 personas, Christopher Hayward viene cada día a trabajar a la City, centro neurálgico cuya fundación se remonta a la conquista romana hace casi 2.000 años.



Sale del metro y anda a la sombra de rascacielos como el “Rallador de queso” y el “Walkie talkie”, construidos recientemente en este barrio histórico, esquivando las numerosas grúas en pleno trabajo.



Cruza dos avenidas con torres de oficinas, sigue por una callejuela repleta de pubs decorados con viejos carteles y entra en Guildhall.



Las paredes de este majestuoso palacio varias veces centenario recuerdan aún los gritos de horror emitidos la noche del referéndum favorable al Brexit, una perspectiva que preocupaba a los medios de negocios británicos por sus repercusiones económicas.

“En el momento, nos preocupó perder decenas o incluso cientos de miles de empleos. Pero no ocurrió, estamos perdiendo unos miles como mucho” en toda la capital, dice Hayward, presidente del comité de urbanismo de la City of London.



Representan muy pocos de los 800 000 profesionales de las finanzas que trabajan en Londres para bancos, aseguradoras, gestoras de activos o servicios jurídicos.



La capital británica sigue, junto a Nueva York, en la cima de la jerarquía financiera mundial.



Según la clasificación Z/Yen, estos dos líderes superan a los centros asiáticos de Hong Kong, Singapur, Shanghái y Tokio.



“Para nosotros, el desafío no viene de otros centros europeos sino más bien de Nueva York o Singapur”, dice Hayward, sonriendo tras sus gafas negras redondas.



Las plazas europeas, que desde hace dos años se esfuerzan por atraer a los candidatos a partir de Londres, están muy por detrás y lo saben.



“La idea de que la plaza financiera de Londres va a desplazarse masivamente hacia otra plaza del continente, no va a ocurrir” , reconoce Marie Célie Guillaume, responsable de la Defense en París.



Entre mediados de 2017 y mediados de 2018, Londres encabezó la atracción de inversores internacionales en el sector inmobiliario, con USD 25.000 millones, el doble que el número dos, Hong Kong, según un estudio de Cushman & Wakefield.



“Londres está considerada una posición segura y eso alimenta la demanda de las empresas que quieren un lugar en la City”, se congratula Hayward.

¿Paraíso fiscal?



Además de su gran vivero de talentos internacionales y sus esfuerzos para desarrollar una vida cultural y nocturna, uno de los puntos fuertes de la City reside en sus normas reglamentarias y fiscales ventajosas para las empresas en Reino Unido.



En su reciente libro “El Brexit será un éxito” , Marc Roche, corresponsal de Le Monde en Londres durante 25 años, considera que sus puntos fuertes se fortalecerán aún más.



“Los ricos extranjeros solo pagan impuestos por los ingresos repatriados a Reino Unido y no por el conjunto de su patrimonio. Pensamos que una vez fuera de la UE, el fisco británico sabrá tratar a sus huéspedes adinerados y sus fortuna aún con mayor respeto”, escribe.



“Mañana, las inversiones de los ricos de Oriente Medio, Rusia o China en el sector inmobiliario londinense tendrán que rendir aún menos cuentas sobre la procedencia de sus fondos que hoy en día”, predice.

Las grandes fortunas británicas se pronunciaron a favor del Brexit como medio para escapar a la tutela de Bruselas.



“Sentará bien, obligará a todo el mundo a trabajar en lo que sabe hacer” en la City, dice uno de ellos, Stephen Lansdown, fundador de un gigante financiero que cotiza en el selectivo de la bolsa de Londres.



Londres, que sufrido incendios, revoluciones y guerras, está acostumbrada a las crisis.



“En su historia, la City ha tenido altibajos y siempre los ha superado ¿Por qué? Porque sabe adaptarse y agarra al toro por los cuernos”, afirma Hayward.