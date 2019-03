¿Será aplazado el Brexit?

LEA TAMBIÉN

Los responsables europeos esperan que el gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, solicite una extensión para el Brexit y admiten que probablemente lo acepten a regañadientes.

Los parlamentarios decidirán sobre un plan del gobierno para celebrar una tercera votación sobre el acuerdo negociado por May con la Unión Europea (UE) y pedir un aplazamientos de salida sea cual sea el resultado de esa votación.



Pero, ¿cómo se activará tal extensión y durante cuánto tiempo podría Londres retrasar la ruptura de su relación de cuatro décadas con las instituciones de la Unión Europea?



¿Cómo funcionaría?



Según la actual legislación británica y de la UE, el Reino Unido dejará el bloque a las 23:00 GMT del 29 de marzo, cuando expira el proceso del llamado “Artículo 50”.



Este régimen de dos años está previsto en el Tratado Europeo para permitir a los miembros salientes tiempo para negociar los términos de su divorcio, términos que los diputados británicos rechazan ahora.



A pesar de volverse en contra del acuerdo de salida que May aprobó en una cumbre el 25 de noviembre del año pasado, los legisladores británicos dicen que no quieren un Brexit “sin acuerdo”.



Si solicitan un aplazamiento, los otros 27 miembros, si lo acuerdan por unanimidad, podrán otorgar una extensión del Artículo 50.



El gobierno británico propuso el miércoles mantener otro voto sobre el acuerdo del Brexit antes de la cumbre europea en Bruselas prevista para el 21 y 22 de marzo.



Si el acuerdo se aprueba para entonces, Reino Unido buscará una extensión corta para antes de finales de junio.



Si, por el contrario, el acuerdo es rechazado, la propuesta del gobierno dice que podría requerirse una postergación más larga.

¿Europa estará de acuerdo?



La aprobación de cualquier solicitud británica no sería automática, aunque la UE y líderes de los estados miembro insisten en que también quieren evitar los problemas políticos y económicos de un “ no acuerdo ” .



Pero si, y solo si, el gobierno de May explica cómo usaría la extensión para asegurar un acuerdo negociado y demuestra que puede asegurar el respaldo del parlamento, los miembros probablemente estarán de acuerdo.



“El caos de Londres afecta a todo el proceso europeo de toma de decisiones”, se lamentó el miércoles Manfred Weber, jefe del bloque conservador en el Parlamento Europeo.



“No vemos ninguna posibilidad de prolongación sin aclaración”, dijo.



“No habrá extensión sin contenido detrás. Ni un solo día de prolongación sin aclaración”, advirtió.

¿Cuánto tiempo durará?



Es probablemente que esta sea la pregunta más difícil.



Europa no quiere quedar atrapada en un ciclo interminable de renovaciones a corto plazo, y los responsables han dicho que habrá como máximo una extensión con una fecha final definitiva.



Informaciones recogidas sugieren que un alto funcionario de la UE sugirió en conversaciones con los embajadores de la UE esta semana que Reino Unido necesitaría al menos 12 meses para resolver la crisis.



El veterano legislador británico Kenneth Clarke dijo a la BBC el miércoles que se tornará necesario “una larga postergación mientras el Parlamento y el gobierno deciden qué es lo que realmente estamos tratando de negociar para un acuerdo de largo plazo”.



Sin embargo, esto crearía otro problema: los europeos irán a las urnas el 23 de mayo para elegir un nuevo Parlamento de la UE, y si el Reino Unido es aún un estado miembro para esa fecha, legalmente deberá participar de esas elecciones.



Por esa razón, funcionarios sugieren que sería más fácil acordar una extensión que finalice poco antes de esa votación o antes que los nuevos legisladores del Parlamento Europeo asuman sus plazas, a inicios de julio.

¿Podría el Reino Unido organizar esa elección?



Sería un enorme desafío técnico para la Unión Europa, que ya ha asignado las 73 plazas atribuidas al Reino Unido en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, a delegaciones de otros países, y las campañas ya están en marcha.



Podría provocar un enorme caos político. Europa teme que la votación permita al Reino Unido constituir una bancada de legisladores que apoye el Brexit y determinada a bloquear las orientaciones de Bruselas.



Nigel Farage, uno de los rostros más visibles en favor del Brexit, provocó a sus colegas del Parlamento Europeo precisamente sobre esto: “ Ustedes realmente no quieren que yo retorne aquí ” :



“Hay una solución simple, y es que el pedido británico por una extensión sea vetada” por la UE, apuntó.



A pesar de las dificultades, la Comisión Electoral británica afirmó a la AFP que esa elección podría ser organizada in extremis.