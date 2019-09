Brasil manifiesta ‘espanto’ y ‘rechazo’ por dichos de ministro uruguayo sobre Bolsonaro y Mercosur

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobierno brasileño manifestó “espanto”, “rechazo” y “perplejidad” por dichos del ministro de Defensa de Uruguay, José Bayardi, quien cuestionó la separación del cargo de la expresidenta Dilma Rousseff, la elección de Jair Bolsonaro, y la permanencia de Brasil en el Mercosur.

En una dura carta publicada este lunes 9 de septiembre del 2019 por el diario El Observador y enviada el pasado viernes 6 de septiembre del 2019 a la cancillería uruguaya, según confirmó la embajada brasileña en Uruguay, el embajador de Brasil en Uruguay, Antonio Ferreira, dijo que recibió “con absoluta perplejidad” las declaraciones de Bayardi “por ser ellas livianas y fuera de contexto” .



“Si fuera por mí de repente Brasil tendría que haber estado sacado para afuera (del Mercosur) también (al igual que Venezuela), por lo que significó la última elección (del presidente Bolsonaro en 2018) y el desplazamiento de la presidenta Dilma Rousseff ” de su cargo en 2016, dijo Bayardi en el programa local “Quién es quién”, que se emite por la televisión pública.



El ministro uruguayo respondía de esa forma a una pregunta en la que se le consultaba si consideraba a Venezuela una dictadura.



El jerarca, un dirigente de larga data del gobernante Frente Amplio, asumió este año la cartera de Defensa. Antes de dar su respuesta extrajo de su bolsillo un ejemplar en miniatura de la Constitución venezolana.



“Ahí (en Venezuela) hay un gobierno que está sustentado en una Constitución que es la que los venezolanos eligieron”, sostuvo Bayardi para quien el régimen de Nicolás Maduro “no” es una dictadura y lo que ocurre es que “hay un marco institucional de mucha tensión”.



El entredicho que generó Bayardi le pone leña al fuego a una relación poco fluida entre el Brasil de Bolsonaro y el Uruguay de Tabaré Vázquez. Antes de la elección del exmilitar al frente del gobierno de Brasil, varios dirigentes oficialistas uruguayos, entre ellos ministros, lanzaron críticas al hoy presidente.



Brasil fuera del Mercosur



El ministro uruguayo abundó en la comparación entre la permanencia de Brasil en el Mercosur y la salida de Venezuela del bloque, tras ser suspendido en 2017 por aplicación de una clásula democrática que aprobaron en 1991 Brasilia, Buenos Aires, Asunción y Montevideo, socios fundadores del grupo.



"Creo que se sacó (a Venezuela del Mercosur) en un momento determinado porque hubo una fuerte presión (...), muy fuerte, por parte de los gobiernos de Brasil y Argentina que habían cambiado, para sacar (a Caracas), y que Uruguay resistió todo lo que pudo para que eso no se diera hasta que terminó no pudiendo resistir. Estuvo mal”, opinó.



“Si empezamos con los cuestionamientos con respecto a la institucionalidad venezolana (...) yo puedo decir que si aplicáramos el mismo patrón para hacer esa lectura habría que dejar afuera a Brasil, por lo que ha significado y todavía lo que sigue trascendiendo de lo que fue la institucionalidad brasilera”, remarcó.



“ Espanto ” y “ rechazo ”



El embajador brasileño no escatimó en calificativos en su queja sobre los dichos de Bayardi.



Los comentarios “sobre la sociedad brasileña están cargados de fuertes prejuicios y demuestran total desconocimiento de la realidad en la que viven 210 millones de brasileños, una sociedad con gran vigor democrático”, expresó Ferreira.



“Son comentarios incomprensibles de parte de una alta autoridad política de un país vecino con el cual Brasil mantiene relaciones de gran amistad” y comparte una frontera común, añadió.



“Ha quedado en evidencia su poca información respecto al proceso político brasileño, en lo que se refiere al procedimiento constitucional de impeachment de la expresidente Dilma Rousseff, llevado a cabo por las dos cámaras del Parlamento brasileño”, añadió el diplomático.

“Me causó espanto y rechazo la opinión vertida sobre el funcionamiento del Mercosur, mecanismo que igualmente demostró desconocer”, concluye la misiva.