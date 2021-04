Brasil promete vacunas anti-covid a 'países hermanos'

Con una representación de bajo nivel, Brasil reiteró este miércoles 21 de abril del 2021 ante la Cumbre Iberoamericana su compromiso para suministrar vacunas anti-covid a "países hermanos en un futuro no distante".

Brasil "está trabajando para un acceso equitativo de todos los países a las vacunas", afirmó en su intervención telemática el secretario brasileño de Negociaciones Bilaterales en Oriente Medio, Europa y África, Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega.



El alto funcionario representó en la cumbre de Andorra al Gobierno de Jair Bolsonaro, que llegó al poder el 1 de enero de 2019. En la anterior cita, en noviembre de 2018, en Guatemala, Brasil estuvo representado por el presidente Michel Temer.



En su exposición, Da Nóbrega habló sobre la necesidad de reforzar "la diplomacia de la salud" con el fin de favorecer el acceso de las vacunas contra la covid-19 a los países menos desarrollados, labor en la que Brasil puede sumar sus esfuerzos.

A partir de mediados de este año Brasil será autosuficiente en la vacuna contra la covid-19, dijo el diplomático, lo que "abre la perspectiva de una mayor contribución brasileña para el suministro de vacunas en un futuro no distante".



Da Nóbrega recordó que Brasil se encuentra en su "fase más difícil" en la lucha contra la pandemia de coronavirus, con unos 378.000 muertos y 14 millones de infectados, y recordó que para luchar contra este mal "no existen atajos" fuera de la ciencia.



Aprovechó para agradecer a España el reciente anuncio sobre una donación de equipos de intubación para los hospitales brasileños y resaltó las ventajas que tiene el programa nacional de inmunización responsable de la vacunación actual contra la covid-19.



Da Nóbrega aclaró al inicio de su exposición que la participación de su país en esta cumbre "no implica el reconocimiento del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro" en Venezuela, una posición que viene manteniendo el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Ya en una reunión ministerial iberoamericana celebrada el 1 de diciembre de 2020 el entonces canciller brasileño, Ernesto Araújo, protestó por la presencia de diplomáticos del "régimen dictatorial" de Venezuela junto con "representantes de naciones libres".



Teniendo en cuenta el rango del representante brasileño, la intervención de Da Nóbrega fue la penúltima de la lista de oradores de la cumbre de Andorra, y precedió al discurso que ofreció el vicecanciller paraguayo, José Antonio Dos Santos.