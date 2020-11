Brasil roza las 172 000 muertes por covid-19 y suma mas de 6,2 millones de casos

Brasil registró 514 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos roza los 172 000, mientras que los casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 ya pasan de los 6,2 millones de contagios, informó este viernes 27 de noviembre del 2020 el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, entre jueves y viernes fueron contabilizados 34 130 nuevos casos, con lo que el total de contagios en el país ya suma 6 238 350.



Pese a que el número de fallecidos e infectados cayó este 27 de noviembre con relación al registrado el jueves, cuando se contabilizaron 691 muertes y más de 37 600 infecciones, las medias diarias en los últimos catorce días siguen creciendo, ahora con unos 500 muertos y 30 000 infectados por día.



Aunque Brasil aún no ha superado la primera ola de la pandemia, expertos ya consideran que ha llegado un rebrote al país por el crecimiento de casos y muertes en las últimas semanas.



Brasil, con unos 210 millones de habitantes, es uno de los países más azotados por el coronavirus, junto con Estados Unidos e India.



Las alzas no se han registrado en todo el país, pero al menos 10 de los 27 estados de Brasil están viendo crecer los casos y las muertes, entre ellos Río de Janeiro y Paraná.



En el estado de Río de Janeiro, con 17 millones de habitantes, las camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales públicos llegaron al 95% de su ocupación, una cifra que no se veía desde mayo.



Solo en la capital homónima, más de 270 pacientes infectados con covid-19 esperaban por una cama este viernes, de los cuales casi la mitad necesitaban una de UTI.



Con más de 22 400 óbitos y más de 347 000 casos confirmados, Río es la segunda región del país con más número de muertes y la cuarta en cantidad de contagios.



No obstante, la flexibilización de las medidas de distanciamiento continúa en todo el estado y en la "cidade maravilhosa", su capital homónima, bares, restaurantes, cines, centros comerciales y gimnasios funcionan normalmente, así como los accesos a parques y playas, sitios donde las aglomeraciones son constantes y la falta de fiscalización es evidente.



No ocurre lo mismo en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur), donde las autoridades ordenaron este viernes 27 de noviembre cerrar bares y discotecas, prohibieron las fiestas y redujeron los horarios de atención en restaurantes y centros comerciales.



Las medidas se tomaron tras las alzas registradas en el número de casos, que en las últimas 24 horas llegaron a 12 700 nuevos contagios por el SARS-CoV-2, pero también por la tasa de ocupación de las UTI, que ya está en el 96 % en los hospitales de la ciudad.



En total, Curitiba suma 73 444 casos confirmados y 1.678 muertes desde el comienzo de la pandemia en el país.



Campaas electorales para las municipales



Las campañas para las municipales, que tuvieron la primera vuelta hace dos semanas y este domingo realizarán la segunda en las ciudades donde no salió elegido un candidato por mayoría, han sido uno de los focos propagadores del virus en este último mes.



Pese a las restricciones impartidas por las autoridades electorales que prohibieron los mitines políticos en las calles por la pandemia, muchos candidatos se han hecho los de la vista gorda para captar más seguidores en busca de ganar los comicios.



Tal es el caso del candidato progresista a la Alcaldía de Sao Paulo, Guilherme Boulos, quien este viernes 27 de noviembre dio positivo por coronavirus en vísperas de la segunda vuelta donde disputará el principal cargo de la ciudad con el actual alcalde, Bruno Covas.