Brasil registra 1 111 muertes por covid-19 en 24 horas

Brasil registró en las últimas 24 horas 1 111 nuevas muertes por covid, el mayor número de fallecimientos para un día en tres meses y medio, desde el 15 de septiembre (1 113), y que aproxima el total de víctimas a cerca de 193 000, informó este martes 29 de diciembre del 2020 el Ministerio de Salud.

Esta es la segunda vez este mes en que Brasil registra más de mil muertes diarias por coronavirus (el 17 de diciembre fueron 1 092), algo que no ocurría desde el 30 de septiembre pasado y que muestra el recrudecimiento de la enfermedad en uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo.



De acuerdo con el boletín divulgado este martes por el Ministerio, en las últimas 24 horas también se registraron 58 718 nuevos casos de coronavirus, el mayor número de contagios desde el 24 de diciembre (60 080).



Según los datos oficiales, desde que confirmó el primer caso de la enfermedad el 26 de febrero pasado, Brasil acumula hasta este martes 192.681 muertes por coronavirus y 7 563 551 contagios.



Las cifras confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia, como el segundo país con más muertes por covid en el mundo después de Estados Unidos y como el tercero con más casos después de EE.UU. e India.



El número de muertes este martes 29 es muy superior al de los últimos cuatro días (431 el lunes, 344 el domingos, 307 el sábado y 482 el viernes), lo que fue atribuido a una actualización de las cifras tras el festivo prolongado.



La reducción de los fallecimientos en los días anteriores fue provocada por el menor número de funcionarios procesando los datos en medio de un festivo prolongado que prácticamente comenzó el jueves, en vísperas de la Navidad.



Los promedios, sin embargo, muestran que las cifras de muertes y contagios han crecido significativamente en los últimos días y que Brasil puede estar sufriendo una segunda ola de la pandemia sin nunca haber superado la primera, algo que es negado por el Gobierno.

El promedio de muertes en Brasil por covid-19 es de 706 diarias



Según el Ministerio de Salud, el promedio diario de muertes en los últimos 14 días se ubicó este martes en 706, con un crecimiento del 10,14 % con respecto al registrado hace dos semanas (641 fallecimientos el 15 de diciembre).



El promedio de contagios en los últimos 14 días, por su parte, creció un 1,75 % en dos semanas, desde 41 660 casos el 15 de diciembre hasta 42 390 este martes.



Según los datos del Ministerio, con cerca de 6,65 millones de pacientes ya recuperados y dados de alta (87,9 % del total) y otros 723 332 aún bajo observación médica (9,5 %), la tasa de letalidad de la covid en Brasil se ubicó este martes en el 2,6 % del total de contagiados.



La tasa de incidencia de la enfermedad llegó a 3.599 casos por cada 100 000 habitantes y la de mortalidad a 92 fallecimientos por cada 100 000 habitantes.



El Gobierno anunció este mes un plan de vacunación que prevé que los 210 millones de brasileños serán inmunizados en un plazo total de 16 meses y en un proceso de cinco fases, que comenzará por los médicos y los ancianos.

El plan, sin embargo, aún no tiene una fecha de inicio, pero el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asegura que la vacunación será iniciada en un plazo de cinco días desde que la primera vacuna sea aprobada por las autoridades sanitarias.



El líder de la negacionista ultraderecha brasileña alega que si el país aún no cuenta con una fecha para el inicio de la vacunación ni con antídotos aprobados no es por responsabilidad de las autoridades sino de la demora de los propios laboratorios para solicitar el registro de sus productos en el país.



El presidente recordó que su Gobierno ya ha decidido destinar la suma de 20.000 millones de reales (unos 4 000 millones de dólares) a la compra de vacunas, de las que aún no tiene una dosis pero negocia con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca-Oxford, Moderna, Janssen y Bharat Biotech.