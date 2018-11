Allegado de Lula dice que le cedió una casa pero que desconocía corruptelas

LEA TAMBIÉN

El empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy, lunes 12 de noviembre, ante la Justicia que le cedió una casa de campo al expresidente brasileño, pero que no sabía que unas millonarias obras en la propiedad eran financiadas por constructoras acusadas de corrupción.

Bittar fue interrogado este lunes por la jueza federal Gabriela Hardt en la condición de acusado en un proceso judicial en que se investiga si las constructoras Odebrecht y OAS pagaron las obras en la casa de campo como sobornos a cambio de los contratos con la petrolera estatal Petrobras con que fueron beneficiadas durante el Gobierno de Lula.



Se trata de otro de los cinco procesos judiciales en curso contra Lula, que ya purga en prisión una condena de 12 años por corrupción luego de que la Justicia diera por probado que recibió una casa de playa como soborno de constructoras favorecidas por los desvíos en Petrobras.



Gabriela Hardt fue la jueza que sustituyó como titular del juzgado 13 de la ciudad de Curitiba a Sergio Moro, que comandó la operación que destapó las corruptelas en Petrobras y que condenó a Lula, luego de su renuncia para poder asumir en enero próximo como ministro de Justicia en el gobierno del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.



Bittar, que es socio de uno de los hijos del expresidente en una empresa de tecnología, afirmó ante la jueza que es propietario de la casa en Atibaia, municipio del interior del estado de Sao Paulo, que era utilizada frecuentemente por Lula y sus familiares como finca de recreo.



Agregó que le cedió la propiedad a Lula por los lazos de amistad entre sus familias, pero que pensó que las obras en la casa de campo eran costeadas por el expresidente.



"Yo pensaba que era Lula el que estaba pagando las reformas", afirmó Bittar en el interrogatorio.



Los trece imputados en este proceso, incluyendo Lula y Bittar, son acusados de los delitos de corrupción y lavado de dinero.



Los propietarios de las empresas Odebrecht y OAS ya declararon ante la Justicia que costearon las reformas en la casa de campo como sobornos por los beneficios que recibieron en el Gobierno de Lula.

La Fiscalía atribuye la propiedad al expresidente y considera a Bittar como un testaferro del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).



Bittar afirmó que, a petición de su padre, el sindicalista Jacó Bittar, dejó de frecuentar la casa de campo para que la familia de Lula pudiese llevar sus pertenencias personales a la finca y aprovecharla a partir de 2011.



Agregó que la familia del expresidente pasó a frecuentar la casa con bastante frecuencia a partir de 2012, cuando Lula fue diagnosticado con cáncer, y que le dio "carta blanca" a la exprimera dama de Brasil, Marisa Letizia (fallecida el año pasado), para que reformase el lugar.



"Yo no necesitaba de las obras, pero como ellos iban a usar la casa quedamos en que ellos las costearían", afirmó.



La misma jueza también interrogó este lunes a Rogerio Pimentel, que fue asesor de la Presidencia durante el Gobierno de Lula y que, según la Fiscalía, era el encargado de hacer los pagos, con dinero en efectivo, de los obreros que hicieron las obras.



"Como empleado yo pagaba las cuentas, pero no tenía autonomía para preguntar de dónde había salido el dinero", afirmó Pimentel, quien dijo haber recibido de la exprimera dama la misión de supervisar las obras.



Los defensores de Lula alegaron que el interrogatorio dejó claro que la casa no pertenece al expresidente y que el mismo desconocía de las obras encomendadas por su fallecida esposa.