Justicia de Brasil bloquea cremación de sospechoso del asesinato de la consejala Marielle Franco

La justicia brasileña bloqueó este miércoles 12 de febrero de 2020 la cremación del cuerpo del presunto exjefe de una milicia paramilitar sospechosa de haber planeado el asesinato en 2018 de la consejera municipal afrodescendiente Marielle Franco.

La jueza Maria Izabel Pena Pieranti alegó que la incineración de Adriano Magalhães da Nóbrega, abatido el domingo en una operación policial en el estado de Bahía (nordeste), podría comprometer la investigación “en caso de que se requieran nuevas diligencias” para establecer las circunstancias de su muerte.



En caso de deceso por causas no naturales, una autorización judicial es indispensable para llevar a cabo una cremación. La madre y la hermana de Nóbrega solicitaron el permiso para una ceremonia que estaba prevista este miércoles 12 de febrero de 2020 en Rio de Janeiro (sureste).



Marielle Franco, de 39 años, fue acribillada a balazos en marzo de 2018 junto a su conductor Anderson Gomes en el centro de la ciudad. El crimen provocó una enorme conmoción dentro y fuera de Brasil.



Lesbiana, nacida en una favela, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Franco denunciaba las atrocidades de las milicias paramilitares que propagaban el terror en distritos de Rio.



Dos sospechosos del crimen de Franco fueron detenidos, ambos expolicías militares: Ronnie Lessa, de 48 años, presunto autor de los disparos desde un vehículo, y Elcio de Queiroz, de 46 años, acusado de conducir el automóvil.



Pero los investigadores aún no han identificado a quienes encargaron el asesinato, La principal sospecha se relaciona con la 'Oficina del Crimen' (Escritório do Crime) , una poderosa milicia presuntamente liderada por Nóbrega.



La policía realizó este miércoles búsquedas en las alcantarillas de un barrio de Rio para localizar el arma utilizada en la operación, que data de hace casi dos años.



Según el diario Estado de S. Paulo, Nóbrega habría comunicado a sus abogados su temor de ser asesinado para “hacer desaparecer pruebas”.



Excapitán de BOPE, batallón de élite de la Policía Militar de Rio, Nóbrega recibió en 2005 la medalla Tiradentes, la condecoración más alta del estado de Río, por iniciativa del exdiputado regional y actual senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.



La madre y la exesposa de Nóbrega fueron funcionarias del gabinete del hijo mayor de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Rio.



Flavio Bolsonaro se refirió este miércoles por primera vez a la muerte de Nóbrega, aseverando en un tuit que “hay personas que aceleran la cremación de Adriano da Nóbrega para hacer desaparecer las pruebas de que fue brutalmente asesinado en Bahía”.



Ese mensaje parece contradecir la decisión judicial de bloquear la cremación pedida por la familia del difunto.



El gabinete del senador no respondió hasta el momento al pedido de precisiones hecho por la AFP.