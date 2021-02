Brasil supera los 225 000 muertos por  covid-19

Brasil registró 595 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, este lunes 1 de febrero del 2021, con lo que el gigante suramericano superó los 225 000 fallecidos por el virus y se ratifica como uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, informó este lunes el Gobierno.

Con los registros de este lunes, Brasil suma más de 7 000 óbitos por el coronavirus en la última semana, lo que supone un promedio de 1 000 fallecimientos diarios, según datos del Ministerio de Salud.



En total Brasil registró 29 500 muertes por covid en enero, la tercera cifra más alta de la pandemia, y el segundo mes consecutivo en el que el número de fallecidos supera a los del mes anterior.



Las cifras también continúan altas en los contagios. Con 24 591 nuevos infectados este lunes, el total ya asciende a 9 229 322 de casos confirmados.



Los datos ratifican a Brasil como el principal epicentro de la pandemia en Latinoamérica y lo mantienen como el segundo país del mundo con mayor número de muertes, después de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, detrás del país norteamericano e India.



No obstante, las cifras divulgadas en el último balance del ministerio pueden ser mayores, debido a que muchos municipios no consiguen computar los datos del fin de semana por falta de personal.



Amazonas no reacciona



Amazonas continúa como la región más golpeada en Brasil por la pandemia y su capital, Manaos, sigue colapsada por la falta de cupos en los hospitales y de oxígeno para atender a los pacientes.



La proliferación de casos desde diciembre, atribuidos en su mayoría a la variante brasileña del virus no ha dado un respiro a la mayor ciudad amazónica.



La nueva cepa ya empezó a expanderse a otras regiones de Brasil y fueron confirmados casos en Sao Paulo y en Pará, el vecino estado de Amazonas, que para evitar la propagación del virus, comenzó desde hoy un confinamiento total en 13 municipios fronterizos.



Con 2 832 muertes por covid-19 en enero, Amazonas tuvo el 9,6 % del total de muertes en el país.



Continúa la vacunación en Brasil



Desde el pasado 17 de enero, cuando fue inoculada contra el virus la primera persona en Brasil, ya son más de 2 millones de brasileños con la primera dosis del antídoto en sus cuerpos, en su mayoría profesionales de la salud que están en la primera línea de atención de pacientes con la covid y adultos mayores.



Manaos abrió este lunes un punto de vacunación "drive thru" tras retomar el proceso de inoculación este domingo, luego de varios días frenado por irregularidades relacionadas con la vacunaciones fuera del grupo prioritario.



Sao Paulo, la región más poblada de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, confirmó 578 000 dosis más para ser distribuidas esta semana, que se suman al 1,7 millones de antídotos que ya están en manos del estado paulista.



En Río de Janeiro este lunes continuaron las inmuizaciones de profesionales de la salud y comenzó la vacunación de personas de 99 años o más, un rango de edad que irá bajando paulatinamente durante esta y las próximas semanas.



Entre las beneficiadas estuvo la periodista Zuleide Sousa, una mujer de 101 años de edad que sobrevivió a la gripe española y ahora enfrenta a la pandemia de la covid.



La meta es que en febrero los 220 000 mayores de 80 años que viven en la "cidade maravilhosa" estén vacunados.